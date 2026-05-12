Agregados Cemex: la base de la calidad del concreto

Agregados Cemex

Desde sus inicios hace 120 años, Cemex ha sabido utilizado herramientas especiales para desarrollar los mejores productos que ayudan a construir el mayor número de edificaciones que tiene el país. Una de esas herramientas son los agregados que usan para obtener un concreto de alta calidad.

Una correcta selección y proporción de productos determina el resultado final, por eso la compañía ofrece una amplia gama de materiales diseñados que cumplen con especificaciones técnicas precisas capaces de adaptarse a distintas aplicaciones durante la construcción.

Los agregados son materiales geológicos que constituyen la materia prima del concreto y el mortero, y al combinarse con un medio adhesivo, permiten su formación.

Su transformación incluye procesos de trituración y clasificación por tamaño, lo que asegura uniformidad y desempeño, según el uso previsto.

La combinación adecuada de los agregados permite mejorar la manipulación de la mezcla, reduce el consumo de cemento y agua sin afectar su resistencia, lo que hace rendir los recursos y brinda eficiencia de las estructuras.

Las arenas y las gravas se emplean de manera conjunta en mezclas para concreto utilizadas en elementos estructurales, pavimentos, asfaltos y prefabricados, entre ellos los blocks.

Por otro lado, las bases y subbases hidráulicas funcionan como capas inferiores en pavimentos y asfaltos, donde la adecuada distribución de cargas resulta crítica para la estabilidad de la obra.

Cemex cuenta con plantas de agregados que realizan procesos controlados bajo normas mexicanas para garantizar su calidad y suministro lo que brinda confianza a los consumidores y usuarios finales de las obras.

La compañía reafirma una idea fundamental: “El desempeño del concreto no depende de un solo elemento, sino del equilibrio entre todos sus componentes” y en ese equilibrio, los agregados de Cemex hacen la diferencia.