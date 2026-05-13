Comenten asesinatos en Tonalá y Guadalajara

(La Crónica de Hoy)

Un par de homicidios con armas de fuego fuero cometidos la tarde de este miércoles 13 de mayo en el Centro Histórico del municipio de Tonalá y en el oriente de Guadalajara.

En el primero de los casos, un hombre de unos 30 años de edad que viajaba en motocicleta fue atacado a tiros por dos individuos que se trasladaban en un vehículo similar. Los hechos se suscitaron en la Calle Independencia cerca de su cruce con Allende, en plena cabecera municipal tonalteca.

Según las primeras versiones, los autores del crimen dispararon sin mediar palabra en contra de su objetivo, quien cayó y murió a unos metros de la Preparatoria de la Universidad de Guadalajara.

Los proyectiles de los agresores alcanzaron a lesionar a un hombre y una mujer, presuntamente ajenos a los hechos, quienes fueron trasladados a un puesto de socorros y se dice que están fuera de peligro.

LO ASESINAN TRAS PERSEGUIR A LADRONES

Individuos que habían cometido un robo con violencia en una carnicería, asesinaron a un repartidor de aproximadamente 28 años, que fue a perseguirlos tras el asalto a su centro de labores.

El crimen ocurrió en donde convergen las avenidas Presa Osorio, Roberto Weeks y la Calle Fabian Carrillo, en la Colonia San Joaquín.

Ahí, los asaltantes, que iban en una camioneta Chrysler, color tinto, con placas de circulación de Michoacán, arrollaron al muchacho que los seguía y le realizaron disparos.

El repartidor corrió para tratar de resguardarse, pero fue alcanzado por los delincuentes quienes le acertaron al menos un par de balazos.

Trascendió que en la escena del crimen había cuatro casquillos de bala y que el monto del robo a la carnicería en donde trabajaba el ahora fallecido, había sido mínimo.