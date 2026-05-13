Gobierno municipal monta operativo contra ambulantaje en la Calzada rumbo al Mundial 2026

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que el gobierno tapatío montará un operativo para atender el ambulantaje y la presencia irregular de comerciantes en la zona de la Calzada Independencia y los alrededores de San Juan de Dios, ante la expectativa de visitantes que llegarán por el Mundial de Futbol 2026.

La alcaldesa reconoció que el corredor presenta problemas por la instalación de puestos y ocupación de banquetas, por lo que ya solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia y el orden en la zona.

“Hay una intervención de seguridad que está instruida por parte de la coordinación de seguridad”, señaló.

Delgadillo explicó que el municipio trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad y la movilidad en el Centro Histórico, especialmente ante la llegada de turistas y asistentes a las actividades mundialistas.

La alcaldesa recordó que Guadalajara recibirá millones de visitantes durante la justa internacional, por lo que se busca mejorar las condiciones urbanas en los principales corredores turísticos y comerciales de la ciudad.

Además del comercio ambulante, la presidenta municipal habló sobre la atención a habitantes de calle en el primer cuadro de la ciudad. Aseguró que Guadalajara mantiene operativos permanentes y programas de asistencia a través del DIF municipal y áreas de superintendencia.

Indicó que diariamente se ofrecen entre 100 y 200 espacios para que las personas en situación vulnerable puedan pernoctar en refugios municipales, aunque reconoció que algunos deciden permanecer en la vía pública.

La alcaldesa sostuvo que los operativos continuarán de manera permanente en el Centro Histórico y zonas de alta concentración turística.