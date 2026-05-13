Piden a Sheinbaum “no minimizar” postura intervencionista de EEUU en México, por caso Rocha Moya

La postura de la bancada de MC la fijó el coordinador jalisciense Clemente Castañeda.

El gobierno federal no debe minimizar la postura de Estados Unidos de querer tomar la justicia en sus manos e intervenir en México. Eso lo advirtió el senador jalisciense de MC, Clemente Castañeda, quien dijo que en estos días ha habido mensajes implícitos y explícitos, del secretario de Guerra, del titular de la DEA y del propio presidente Trump, de que quieren “limpiar” algunas ciudades de nuestro país.

Sin embargo, las respuestas que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido limitadas.

Desde Movimiento Ciudadano expresó que es inaceptable la intromisión de cualquier fuerza extranjera en los asuntos que le atañen exclusivamente a las y los mexicanos. Castañeda agregó que las autoridades mexicanas necesitan entender que el discurso de la soberanía no puede ser un escudo para perpetuar el pacto de impunidad en favor de quienes han traicionado al país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“A la mayoría (a Morena) le decimos con responsabilidad: deben de dejar de actuar como ARMYs (fans) de Rocha Moya y sumarse a la solicitud que hemos hecho a la Fiscalía General de la República (FGR) para que echen a andar todo el proceso de impartición de justicia que le corresponde. Si nosotros seguimos en las evasivas de que no hay pruebas contra Rocha Moya ni contra todos los funcionarios señalados, lo único que estamos haciendo, -lo digo con todas sus letras- es darle pretextos a Estados Unidos para que tome cartas en el asunto”, subrayó.

En ese contexto, el coordinador de la bancada de MC en el Senado pidió al gobierno federal a que investiguen y sancionen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Por eso es que yo quiero decir el día de hoy en nombre de Movimiento Ciudadano, que le hacemos un enérgico exhorto al gobierno federal, a la presidenta de la República, a la Fiscalía, a las instancias correspondientes, para que no tomen este asunto a la ligera, para que dejen de poner evasivas en la mesa y actúen con absoluta responsabilidad”, enfatizó.

Clemente Castañeda añadió que no es descalificando a quienes piensan diferente como se va a enfrentar esta crisis. La soberanía nacional se defiende con la ley en la mano, sin las arengas, sin las descalificaciones y entendiendo que lo que tenemos enfrente hace necesario actuar y no esperar a que el vecino país tome la ventaja en este caso.