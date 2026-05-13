Rinde protesta nuevo consejo directivo de CANACO Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, asistió a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tlaquepaque, que será presidido por Mauricio Preciado Navarro.

Durante el acto, la alcaldesa señaló que el municipio busca mantener coordinación con distintos sectores sociales y productivos para impulsar el desarrollo económico y social de la localidad.

“Trabajar en unidad por el desarrollo del municipio” es una de las prioridades de la administración, afirmó Pérez Segura, al destacar la importancia de las coincidencias entre sociedad, empresarios y autoridades.

La presidenta municipal también reconoció la participación de sectores empresariales, artesanales y académicos en el crecimiento de Tlaquepaque y en la consolidación del municipio como Pueblo Mágico.

Por su parte, Mauricio Preciado Navarro indicó que uno de los objetivos de su gestión será fortalecer la relación institucional con los gobiernos federal, estatal y municipal mediante mesas de trabajo y seguimiento a proyectos.

El nuevo dirigente de CANACO Tlaquepaque señaló que su administración se enfocará en seis ejes: unidad, fortalecimiento, crecimiento, estrategias, evolución y alianzas, con la intención de consolidar una cámara más cercana a los sectores de comercio, servicios y turismo.

Además, subrayó la necesidad de trabajar de manera coordinada para generar mejores condiciones de inversión, empleo y competitividad para las empresas locales.

En el evento participaron también la presidenta saliente de la cámara, Angélica Aguayo Pérez; el director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Pedro Martínez Ponce; y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, Octavio de la Torre Stéffano.