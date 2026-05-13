Guadalajara suma casi 4 mil franeleros remitidos a juzgados municipales

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que el Ayuntamiento ha remitido a casi 4 mil personas ante juzgados municipales como parte de los operativos contra franeleros y apartalugares en distintos puntos de la ciudad.

La edil explicó que el Centro Histórico se mantiene como una de las principales zonas de vigilancia, debido a las constantes denuncias ciudadanas por cobros indebidos, amenazas y apropiación ilegal de espacios públicos para estacionamiento.

“Tenemos un operativo permanente (…) más de 4 mil personas remitidas administrativamente a juzgados municipales”, declaró.

Las acciones se han reforzado particularmente en los alrededores de Plaza Liberación y el primer cuadro de la ciudad, donde ciudadanos han denunciado que algunos franeleros exigen pagos para permitir estacionarse.

Delgadillo señaló que el gobierno municipal mantendrá los operativos de manera continua para recuperar el orden en el espacio público y evitar abusos contra automovilistas.

La alcaldesa indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad y ordenamiento urbano rumbo al Mundial 2026, evento para el cual Guadalajara espera una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, reiteró que la coordinación con la Comisaría de Seguridad de Guadalajara continuará para atender reportes ciudadanos y sancionar faltas administrativas relacionadas con el apartado ilegal de lugares.