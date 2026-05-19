Yussara Canales propone crear fondo para proteger empleos y evitar el cierre de empresas en Jalisco

Yussara Canales

La diputada Yussara Canales González ha propuesto adicionar el artículo 46 Ter a la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco para que una parte del Impuesto sobre Nóminas sea usado para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo formales en Jalisco. Asimismo, se busca fortalecer la permanencia de unidades económicas registradas ante el IMSS y reducir la migración hacia la informalidad laboral.

La iniciativa que presentó González busca crear el Fondo Estatal de Protección al Empleo Formal, el cual va a ser un mecanismo permanente con el que va a ser posible apoyar a las empresas que se encuentren en riesgo y al mismo tiempo evitar que miles de trabajadores se queden sin su fuente de ingresos.

La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, van a estar a cargo de la administración del dinero.

De acuerdo a lo que se explica en la iniciativa, en el último año, en Jalisco se han perdido más de 2 mil patrones formales y además tan solo en el primer bimestre del año presente, se han dado de baja 746 empresas, lo que representa en un promedio diario el cierre de 12 negocios.

“Cada patrón que se da de baja no es una estadística; es una fuente de trabajo menos, es seguridad social perdida, es incertidumbre económica para miles de hogares”, advirtió la legisladora.

Yussara Canales también explicó que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que se encargan de generar más del 70 por ciento del empleo formal en el estado, y que aún así son las más vulnerables ante la inflación, el aumento en costos operativos, las altas tasas de interés y la desaceleración económica.

“Proteger el empleo formal es proteger la estabilidad de nuestras familias, la competitividad del estado y el desarrollo económico regional”, sostuvo.

El Fondo Estatal de Protección al Empleo Formal se destinarán recursos para:

* Apoyos temporales a empresas que acrediten disminución significativa de ingresos o riesgo de cierre.

* Estímulos económicos condicionados a la conservación de empleos.

* Programas para facilitar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.

* Incentivos para la formalización laboral.

* Acciones emergentes ante contingencias económicas, sanitarias, climáticas o productivas.

“No estamos proponiendo gasto improductivo. Estamos proponiendo una herramienta estratégica para proteger el empleo y respaldar a quienes generan oportunidades en Jalisco”, añadió Canales González.

La iniciativa busca consolidar una política pública permanente que pueda brindarle certidumbre a las familias, a la vez que fortalece la economía de Jalisco.