SIAPA y municipios metropolitanos refuerzan coordinación preventiva ante el temporal de lluvias

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante el próximo temporal de lluvias, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado sostuvo reuniones de coordinación con autoridades de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá para revisar el estado actual de la infraestructura pluvial y establecer estrategias conjuntas de actuación.

Los encuentros forman parte de los trabajos de preparación rumbo a la temporada de lluvias y buscan consolidar un enfoque preventivo y de corresponsabilidad institucional entre el organismo operador y los gobiernos municipales.

Durante las mesas de trabajo, personal operativo del SIAPA y representantes de distintas áreas municipales realizaron una revisión técnica y puntual de las acciones preventivas ejecutadas tanto en la infraestructura administrada por el organismo como en aquella que corresponde a los ayuntamientos.

El objetivo fue contar con un diagnóstico actualizado y compartido sobre las condiciones de la red pluvial y las zonas que requieren atención prioritaria antes del inicio de las lluvias más intensas.

Como parte de esta estrategia conjunta, las autoridades llevaron a cabo recorridos de supervisión en distintos puntos de la ciudad para evaluar el estado de canales pluviales, vasos reguladores, bocas de tormenta, cárcamos, pasos a desnivel y demás infraestructura considerada estratégica para disminuir riesgos de inundaciones y afectaciones urbanas.

Estas revisiones permiten identificar avances, detectar necesidades operativas y definir prioridades de intervención en puntos sensibles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En las reuniones también participaron representantes de las direcciones municipales de Obras Públicas y de Protección Civil y Bomberos, fortaleciendo así la coordinación interinstitucional y las rutas de actuación ante posibles contingencias derivadas de las lluvias.

El SIAPA destacó que este trabajo conjunto permitirá sumar capacidades técnicas y operativas para responder de manera ordenada y oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante el temporal.

Asimismo, el organismo reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con los municipios metropolitanos, priorizando la prevención, la atención inmediata y la seguridad de la ciudadanía como ejes fundamentales en el manejo de la infraestructura pluvial.

Con estas acciones, autoridades estatales y municipales buscan reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones o afectaciones en distintos puntos de la ciudad.