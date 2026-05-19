Proponen aplicar pruebas antidrogas a automovilistas

Los secretarios de Salud y Transporte y el titular de la Policía Vial respaldan la reforma a las leyes.

Desde hace 15 años, en el Área Metropolitana de Guadalajara se aplican pruebas de alcoholemia a los automovilistas para prevenir siniestros viales. Ahora, la diputada de MC, Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, propuso que se hagan pruebas para detectar el consumo de drogas, como mariguana, cocaína y anfetaminas.

La iniciativa “Cero sustancias al volante” se presentó en el Congreso del Estado y ahí estuvieron los titulares de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz y de la Secretaría de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quienes respaldan la propuesta.

La legisladora Alejandra Giadans precisó que este tipo de pruebas aplicadas al azar ya se realizan en España, Australia y Reino Unido.

“El alcoholímetro detecta alcohol, pero las sustancias las deja pasar. Eso es un vacío legal y un vacío legal en materia de seguridad vial no es un tecnicismo, es una impunidad que se paga con muertes en las calles de nuestras ciudades”, dijo.

La iniciativa no criminaliza el consumo de sustancias, lo que penaliza es una conducta que es peligrosa si se combina con el volante.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo que hay pruebas que se pueden aplicar en saliva a los automovilistas en las calles, con resultados al momento.

“El principal propósito de esta iniciativa es evitar accidentes que pueden costarle la vida al propio ser humano que está en medio del consumo, pero que también le puede costar la vida o puede representar lesiones que frecuentemente son de un gran impacto a la salud y de una gran cuantía”, dijo.

La sanción propuesta para quien salga positivo al consumo de sustancias psicoactivas sería de arresto de 24 a 36 horas y una multa que iría de 16 mil 327 pesos a 21 mil 170 pesos, equiparable a la sanción por consumo de segundo grado de alcohol.

En caso de que exista la muerte de una persona por algún accidente causado por un conductor con altos niveles de alcohol o drogas, se convierte en un homicidio por culpa grave y recibiría una pena de 6 a 12 años de prisión.

El director de la Policía Vial precisó que en 2025 se registraron 225 siniestros viales en los intervino la detección de alcohol y en este año van 104 percances con conductores alcoholizados.