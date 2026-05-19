Un siglo de Alemania, visto desde el lente del fotoperiodismo

El Ex Convento del Carmen abrió sus puertas a “Salto en el tiempo”, una exposición que propone un recorrido por casi un siglo de historia alemana a través de 98 fotografías de los reconocados fotoperiodistas Erich Salomon y Barbara Klemm.

“Salto en el tiempo”, en el Ex Convento del Carmen

La muestra, inaugurada por la Secretaría de Cultura de Jalisco mediante el OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, permanecerá abierta hasta el 2 de agosto con entrada gratuita.

La exposición plantea un diálogo entre dos épocas distintas de Alemania y dos maneras de entender la fotografía de prensa como memoria histórica, política y cultural.

“Salto en el tiempo”, en el Ex Convento del Carmen

A través de imágenes en blanco y negro, el público puede observar desde reuniones diplomáticas y escenas de poder hasta manifestaciones sociales, retratos urbanos y momentos cotidianos capturados en instantes decisivos.

Considerado uno de los pioneros del fotoperiodismo moderno, Salomon revolucionó la fotografía documental entre 1928 y 1932 al introducir una mirada cercana y espontánea de los personajes públicos.

“Salto en el tiempo”, en el Ex Convento del Carmen

Con ayuda de una cámara Ermanox, capaz de trabajar en interiores sin flash, logró registrar escenas políticas y sociales con una naturalidad inédita para la época. Sus imágenes circularon en medios de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, y le valieron el apodo de “Le roi des indiscrets”, otorgado por el ministro francés Aristide Briand.

La trayectoria del fotógrafo quedó marcada por el ascenso del nazismo. En 1943 fue arrestado junto a su familia y deportado; un año después, Salomon, su esposa Maggy y su hijo Dirk fueron asesinados en Auschwitz, hecho que dota a su obra de una dimensión histórica aún más profunda.

“Salto en el tiempo”, en el Ex Convento del Carmen

La segunda parte de la muestra corresponde a Barbara Klemm, una de las grandes cronistas visuales de la Alemania contemporánea. Durante décadas documentó para el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung los cambios sociales y políticos de un país dividido por la posguerra y posteriormente reunificado. Sus fotografías retratan líderes políticos, artistas, protestas y ciudadanos comunes, siempre desde una estética sobria, analógica y en blanco y negro.

Reconocida con distinciones como el Premio Dr. Erich Salomon y el Leica Hall of Fame, Klemm comparte con Salomon una misma visión del oficio: la fotografía como un testimonio construido desde la paciencia, la discreción y la observación precisa del instante.

Con “Salto en el tiempo”, el Ex Convento del Carmen acerca al público jalisciense una tradición visual que documentó la historia alemana desde dentro, mostrando aquello que ocurría más allá de los discursos oficiales y los grandes escenarios.

“Salto en el tiempo”, en el Ex Convento del Carmen

Datos