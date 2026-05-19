Madres Buscadoras de Jalisco afirma haber localizado crematorio clandestino en Lagos de Moreno

Captura de pantalla, Facebook Madres Buscadoras de Jalisco

El Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco asegura haber hallado un terreno en el municipio de Lagos de Moreno, que era utilizado como crematorio clandestino por la delincuencia organizada.

“Fue localizado un crematorio, se encontraron más de 17 hornos clandestinos; algunos aún contenían restos humanos entre las brasas. Este ha sido uno de los hallazgos más dolorosos en todo nuestro andar por Jalisco. Madres, padres y familiares buscadores seguimos recorriendo caminos de horror con la esperanza de encontrar respuestas para quienes aún faltan en casa”, posteó en redes sociales el colectivo.

El grupo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas pidió “la intervención inmediata de la Federación y de las autoridades competentes ante estos hornos del terror”.

Pidió que el colectivo sea visualizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronuncie “ante las desapariciones sistemáticas que estamos viviendo miles de familias en México y Latinoamérica”.

“No estamos hablando de cifras. Estamos hablando de hijos, hijas, madres, padres y seres humanos que siguen desapareciendo mientras sus familias enfrentan solas esta tragedia. Cada resto encontrado podría ser alguien que una familia sigue esperando”.

Facebook Madres Buscadoras de Jalisco

SÍ HAY RESTOS CALCINADOS: COORDINADOR DE SEGURIDAD

En relación con el hallazgo difundido por el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en una brecha cercana al Rancho Plan de Los Rodríguez, en Lagos de Moreno, el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, reconoció que efectivamente hay restos calcinados, pero no se ha encontrado algún indicio de que el sitio pudo haber funcionado como centro que reclutamiento.

Dijo que se va a seguir procesando el lugar, porque es amplio y que “más adelante podemos darles información porque es complicado el análisis genético de las piezas”.

En el rancho había llantas que al parecer fueron usadas para facilitar la combustión de los restos humanos.

MEGAFOSA EN IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

El reciente hallazgo de Madres Buscadoras de Jalisco en Lagos de Moreno se suma a una serie de lugares cercanos al Área Metropolitana de Guadalajara en donde se han localizado restos humanos sepultados clandestinamente, en municipios como Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de Los Membrillos.

En esta última demarcación, destaca el caso del Fraccionamiento Lomas de la Capilla, en donde -del 8 de marzo al 10 de mayo- el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros ha dado con unas 20 fincas abandonadas con un total de 26 cuerpos humanos, así como ropa y calzado, luego de dar seguimiento a llamadas anónimas y rastreos realizados por cuenta propia.