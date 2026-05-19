Zapopan refuerza prevención de riesgos en edificios municipales

Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar espacios seguros para trabajadores y ciudadanía, el Gobierno de Zapopan impulsa la implementación del Programa Interno de Gestión Integral de Riesgos en edificios administrativos y en la Unidad de Mantenimiento Vehicular del municipio.

A través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, este programa busca identificar, analizar y evaluar los riesgos específicos de cada inmueble y sus funciones operativas, a fin de establecer medidas de mitigación, preparación y atención oportuna ante posibles emergencias.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinoza Ceballos, explicó que estos trabajos permitirán fortalecer los protocolos de actuación ante contingencias y garantizar la seguridad tanto del personal que labora en las instalaciones como de las personas usuarias que acuden diariamente.

“Nuestra misión es proteger también a las personas y usuarios que vienen a estas instalaciones, que se sientan cómodos, que se sientan seguros y, sobre todo, también cuidar a todos los funcionarios que trabajan en estas instalaciones, en todo el municipio de Zapopan”, expresó.

Por su parte, la coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, Dialhery Díaz González, destacó la relevancia de las brigadas internas de protección civil conformadas en los distintos inmuebles municipales, ya que permiten una mejor capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Asimismo, señaló que se buscará mantener la capacitación constante del personal y renovar las brigadas para fortalecer la cultura preventiva dentro de las dependencias municipales.

La estrategia contempla protocolos de actuación, organización de brigadas internas, planes de evacuación, mecanismos de continuidad operativa y coordinación interinstitucional, en apego a la normatividad vigente en materia de protección civil.

Entre las acciones destacan la capacitación permanente del personal, la realización de simulacros y la mejora continua de los procesos preventivos, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los espacios municipales y reforzar la capacidad de respuesta ante contingencias.