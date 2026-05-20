La SEJ llevará clases a distancia durante días del Mundial 2026 en Jalisco

Ante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, de la que Jalisco será una de las sedes, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció la implementación temporal de educación a distancia en distintas fechas de junio para evitar afectaciones por los operativos de movilidad y seguridad que acompañarán el evento internacional.

La dependencia informó que el próximo 11 de junio las clases presenciales se suspenderán en todo el estado, por lo que las y los estudiantes realizarán actividades educativas desde casa mediante trabajos diseñados por sus docentes para continuar con la planeación académica.

Además, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez, las actividades escolares también serán a distancia los días 18, 23 y 26 de junio.

La SEJ explicó que estas medidas forman parte de un Calendario Escolar Local emitido para garantizar el derecho a la educación y, al mismo tiempo, facilitar el flujo vehicular y resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y familias durante los partidos de la fase de grupos del Mundial.

La dependencia estatal invitó a la comunidad educativa a aprovechar la justa deportiva como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes.