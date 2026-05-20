Brechamaía regresa con un homenaje a la lucha libre y la creación independiente

La cultura de la lucha libre y el arte independiente volverán a encontrarse en la segunda edición de Brechamanía, un festival multidisciplinario organizado por Brecha que se realizará el próximo sábado 23 de mayo en la Galería Juan Soriano.

BRECHAMANÍA, festival multidisciplinario

La iniciativa, impulsada por Brecha —Biblioteca de Recursos Editoriales, Cómics e Historietas—, busca abrir espacios para artistas emergentes y proyectos autogestivos mediante actividades que mezclan narrativa gráfica, diseño, música y expresiones inspiradas en la cultura popular mexicana.

Además de consolidarse como un punto de encuentro para creadores independientes, el proyecto destaca por albergar la primera fanzinoteca de Jalisco y la segunda en el país, un espacio dedicado a preservar publicaciones alternativas y fomentar nuevos públicos interesados en la literatura gráfica y las artes visuales.

BRECHAMANÍA, festival multidisciplinario

La programación incluirá una feria de fanzines y mercado gráfico con ilustración, stickers y obra visual; también habrá una Expo Lucha enfocada en máscaras y memorabilia, así como una Lucha de Poesía y una pasarela presentada por “Maldita Sea”.

A lo largo de la jornada se ofrecerán conciertos, talleres y charlas relacionadas con la autopublicación y la producción artística independiente.

BRECHAMANÍA, festival multidisciplinario

Brechamanía se realiza en colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco, MEG y la Escuela de Artes, instituciones que respaldan la creación de espacios culturales alternativos y de formación para jóvenes creadores.

BRECHAMANÍA, festival multidisciplinario

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