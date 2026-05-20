“Chilena: Fashion Show”, la pasarela que unió moda y futbol

Estudiantes de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) presentaron la pasarela “Chilena: Fashion Show”, un evento que fusionó la pasión por el futbol con la creatividad de la moda contemporánea.
El reto consistió en diseñar prendas con al menos 70% de materiales reciclados, demostrando talento, innovación y compromiso ambiental. Inspirados en elementos icónicos del balompié, los jóvenes transformaron siluetas, colores vibrantes y referencias deportivas en propuestas originales que reinterpretaron la emoción del Mundial desde una perspectiva cultural.
La pasarela se realizó en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), con la presencia de familiares, autoridades académicas como el Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández y el Mtro. Carlos Sotomayor, además de invitados especiales como Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda. Al cierre, se reconoció a los tres mejores diseños.
Este tipo de actividades forman parte de la formación práctica de la carrera, que impulsa la vinculación con la industria desde los primeros semestres. Los estudiantes participan en desfiles, pasarelas y proyectos reales de diseño y branding, además de contar con experiencias internacionales como visitas a Fashion Weeks en Nueva York, Milán o París.
Con “Chilena: Fashion Show”, la UAG reafirma su compromiso de ofrecer una educación integral que combina creatividad, sostenibilidad y conexión con el sector moda, preparando a sus alumnos para destacar en escenarios nacionales e internacionales.(Con información de la UAG)