“Chilena: Fashion Show”, la pasarela que unió moda y futbol

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Estudiantes de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) presentaron la pasarela “Chilena: Fashion Show”, un evento que fusionó la pasión por el futbol con la creatividad de la moda contemporánea.

El reto consistió en diseñar prendas con al menos 70% de materiales reciclados, demostrando talento, innovación y compromiso ambiental. Inspirados en elementos icónicos del balompié, los jóvenes transformaron siluetas, colores vibrantes y referencias deportivas en propuestas originales que reinterpretaron la emoción del Mundial desde una perspectiva cultural.

La pasarela se realizó en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), con la presencia de familiares, autoridades académicas como el Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández y el Mtro. Carlos Sotomayor, además de invitados especiales como Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda. Al cierre, se reconoció a los tres mejores diseños.

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Este tipo de actividades forman parte de la formación práctica de la carrera, que impulsa la vinculación con la industria desde los primeros semestres. Los estudiantes participan en desfiles, pasarelas y proyectos reales de diseño y branding, además de contar con experiencias internacionales como visitas a Fashion Weeks en Nueva York, Milán o París.

Con “Chilena: Fashion Show”, la UAG reafirma su compromiso de ofrecer una educación integral que combina creatividad, sostenibilidad y conexión con el sector moda, preparando a sus alumnos para destacar en escenarios nacionales e internacionales.(Con información de la UAG)