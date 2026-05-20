Uno de los detenidos en operativos de fuerzas federales en Guadalajara era “El Chipo”, operador financiero del CJNG

Uno de los dos hombres detenidos mediante una serie de cateos de fuerzas federales realizados el martes 19 de mayo en el nororiente de Guadalajara es José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo”, presunto operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Detenido José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo". (FGR)

“El Jardinero” fue capturado a finales de abril pasado en Nayarit, mediante operativos simultáneos en los que además fue atrapado en Zapopan otro de los operadores del grupo criminal. identificado como César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”.

José Elías Celis, “El Chipo”, estaría relacionado con los dos mandos del CJNG aprehendidos en abril.

Este martes 19 de mayo fue detenido, junto con “El Chipo”, un sujeto identificado como Jorge Ernesto Águila Corona, otro presunto miembro del CJNG, luego de que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina y Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) identificaron cinco inmuebles relacionados con actividades ilícitas en las colonias Jardines de Santa Isabel y La Esperanza, en Guadalajara, Jalisco.

En las acciones de las fuerzas federales se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

Jorge Ernesto Águila Corona

“El Jardinero” y “El Güero Conta”

Audias Flores Silva , alias “El Jardinero”, sucesor de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

En tanto, César “N”, alias “Güero Conta” era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas y que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.