Derecho en Perspectiva: ¿Te pueden demandar por prometer matrimonio… y no cumplir?

Romper un compromiso matrimonial a semanas de la boda suele verse como un drama digno de telenovela y al mismo tiempo como una tragedia personal. Sin embargo, detrás del colapso emocional de una ruptura así, casi siempre hay una realidad mucho más fría y terrenal que el romanticismo prefiere evadir, y es nada más y nada menos que facturas por pagar, contratos firmados y un desbalance patrimonial que nadie sabe cómo resolver.

Hace poco llegó a mí una historia con estas características. Una relación de años, la fecha pactada, los preparativos en marcha y, de pronto, el silencio. Todo se termina sin explicaciones y a nada de la gran fecha esperada. Es ahí donde surge la duda que el orgullo o la pena nos hacen guardar: ¿el desamor tiene consecuencias legales o simplemente toca aceptar que “así es la vida” y darlo todo por perdido?

Vámonos al origen. Nadie puede ser obligado a casarse. En nuestro sistema jurídico, el matrimonio es un acto de absoluta libertad; el Estado ni nadie va a forzar a una persona a firmar un contrato civil ni a caminar hacia el altar por el peso de una palabra dada. Sin embargo, que la decisión sea libre no significa que sea gratuita y no tenga consecuencias.

Durante muchos años, el derecho civil mexicano reconoció una figura llamada “esponsales”, entendida como la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Aunque esta figura ya no existe de manera generalizada en la legislación federal y ha desaparecido de varios códigos civiles estatales, su lógica jurídica sigue siendo útil para entender algo importante: cuando una promesa genera consecuencias económicas reales, el derecho puede intervenir para analizar posibles responsabilidades.

Si tú invertiste en los anticipos del banquete, el vestido, los arreglos o el enganche de un departamento bajo la certeza de esa promesa, objetivamente el derecho no protege el amor perdido como tal, pero sí interviene en el desbalance patrimonial. Es una cuestión de responsabilidad civil pura y dura, y esto se traduce en que quien causa un daño material, está obligado a repararlo.

Pero entremos al terreno que te hacen seguir leyendo esta columna: ¿qué pasa con lo intangible?, ¿se puede demandar el tiempo invertido?

La respuesta jurídica es fría: no de forma directa. La ley no tabula los “años perdidos” ni indemniza las expectativas emocionales, por más dolorosas que resulten. El desamor no es un delito. Sin embargo, el matiz se vuelve interesante cuando esa promesa de matrimonio se utiliza con dolo; es decir, cuando se alimenta una expectativa con la plena intención de engañar o manipular, provocando un impacto severo en la dignidad o la salud emocional de la otra persona. Ahí ya no hablamos solo de gastos, sino de la posibilidad de configurar un daño moral. Probarlo en un tribunal es un calvario, pero legalmente la puerta no está cerrada.

En otras palabras, sí, una persona podría acudir ante un tribunal para reclamar los daños derivados de una promesa de matrimonio incumplida, pero no para obligar a alguien a casarse ni para cobrarle “los años perdidos”. Lo que realmente analiza el derecho es si existió un perjuicio económico o un daño moral suficientemente grave y comprobable como para generar responsabilidad civil. Y ahí está la diferencia entre una decepción sentimental… y un conflicto con consecuencias jurídicas.

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El derecho no puede obligar a nadie a amar ni a quedarse. Pero tampoco puede ser ajeno a las consecuencias de las decisiones que tomamos a costa de la vida del otro.

La pregunta que nos queda no es solo legal, sino humana: ¿dónde termina nuestra libertad individual y dónde empieza la responsabilidad por las expectativas que sembramos?

Desde Derecho en Perspectiva sostengo que los tribunales no están para castigar las decisiones del corazón, pero la libertad de cambiar de opinión no debería ser una licencia para ignorar el costo —emocional y financiero— que le imponemos a quien creyó en nuestra palabra.

Karina Santillán Cano, abogada y columnista legal ciudadana

@kaarinacano