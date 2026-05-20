Inician demolición del Puente Arroyo Seco, en la Carretera Guadalajara-Barra de Navidad

SICT Jalisco sustituirá el viejo puente

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este 19 de mayo inició la demolición del Puente Arroyo Seco, ubicado en el kilómetro 215+000 de la Carretera Guadalajara-Barra de Navidad, como parte de las acciones para la construcción de una nueva estructura.

La dependencia federal dijo que el puente actual data de 1964, por lo que cuenta con 62 años de servicio y que el programa de obra preve que la construcción del nuevo puente tendrá una duración aproximada de seis meses.

Las obras del nuevo puente durarán 6 meses aproximadamente

“Con la construcción total de este puente, ubicado en el tramo de La Huerta al entronque a Casimiro Castillo, el Centro SICT Jalisco busca garantizar mayor seguridad a los usuarios, que ascienden a casi seis mil 200 por día”, agregó la dependencia.

DESVIACIÓN

SICT señaló que para asegurar que el flujo vehicular en la zona, construyó un camino de desvío, que deberá ser empleado por los usuarios del tramo, de la siguiente manera:

Para los conductores que circulen de Guadalajara hacia La Huerta, serán desviados en el kilómetro 214+750 y los conductores que transiten de La Huerta hacia Guadalajara, deberán tomar este camino a la altura del kilómetro 215+100 de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad.

“Adicionalmente, la dependencia recomienda extremar precauciones a los usuarios, especialmente durante la temporada de lluvias que se avecina, ya que en la zona se pueden presentar crecidas de agua”.