Presenta Gobierno de Jalisco plan de seguridad a la Federación rumbo al Mundial de Futbol 2026

A unos días de que inicie el Mundial de Fútbol 2026, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la presentación a la Federación del plan de seguridad para la justa deportiva, con la participación de Gabriela Cuevas Barrón, Responsable de coordinar los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de Futbol México, EU y Canadá 2026, así como autoridades de los tres niveles de gobierno.

Jalisco se encuentra listo para recibir a ocho diferentes selecciones y a cerca de 3 millones de visitantes que llegarán a la sede más mexicana, del 11 de junio al 19 de julio.

19 Mayo 2026 . El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza mesa de seguridad con autoridades de la FIFA (EDGAR QUINTANA)

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó una mesa de trabajo que contó con la participación de Gabriela Cuevas Barrón, Responsable de coordinar los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de Futbol México, EU y Canadá 2026, así como autoridades de los tres niveles de gobierno.

En la presentación con las autoridades, pertenecientes a 17 instancias diferentes, se destacó que las diferentes mesas temáticas relacionadas con el evento deportivo estuvieron alineadas al Plan Kukulcán del Gobierno de México, estrategia federal de seguridad delineada para este evento deportivo.

Lemus Navarro celebró la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que permite declarar a la entidad como lista para el desarrollo del evento deportivo más importante a nivel global.

Muestra de ello, dijo, fue la decisión del gobierno federal de destinar más de 4 mil efectivos adicionales del Ejército Mexicano.

Explicó que los trabajos desarrollados hasta el momento garantizarán la mejor experiencia para los visitantes desde que lleguen a la entidad, su estadía en el Área Metropolitana de Guadalajara y los Pueblos Mágicos de la entidad.

Alfonso Briseño Torres, Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, informó que en materia de seguridad se han considerado todos los aspectos, desde los traslados de los equipos a sus hoteles de concentración y campos de entrenamiento, como la vigilancia de todos los eventos masivos que se celebrarán.

“A 23 días de que inicie el Mundial, podemos decir que estamos listos para la celebración del mismo y garantizar la seguridad de todos los asistentes (...) Al crearse las mesas temáticas, una de las mesas que inició trabajos fue la Mesa de Seguridad. Está conformada por autoridades de los tres niveles de gobierno. Ha habido una excelente coordinación”, señaló Briseño Torres.

Briseño Torres abundó que la Mesa de Seguridad sostuvo más de 50 reuniones para delinear el plan de trabajo, y las estrategias a seguir para salvaguardar el orden y la tranquilidad de las y los asistentes.

Jalisco será sede de cuatro partidos mundialistas, contará con un Fan Fest con la capacidad de recibir a más de 18 mil personas de manera simultánea, y tendrá tres diferentes centros de entrenamiento para las selecciones participantes. Además, se ofrecerán espectáculos musicales de manera gratuita.

Gabriela Cuevas Barrón, Responsable de coordinar los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de Futbol México, EU y Canadá 2026, reconoció el trabajo de las autoridades de Jalisco en las diferentes mesas temáticas, a fin de garantizar la seguridad de las y los asistentes a la justa deportiva.

“En Jalisco ya tuvimos las primeras pruebas, dos partidos de repechaje intercontinentales que salieron muy bien. He de decir que con muy bien ambiente (...) Jalisco demostró de qué está hecho el corazón de México, si le queda ser la sede más mexicana”, señaló Cuevas Barrón.

Irving Palacios, Secretario General del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), manifestó que el Gobierno de México tiene compromiso con la comunidad internacional, sabemos hacer eventos de talla mundial con la seguridad que esto significa y mantener a México como un destino seguro.

19 Mayo 2026 . El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza mesa de seguridad con autoridades de la FIFA (EDGAR QUINTANA)

En esta mesa de trabajo estuvieron presentes José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan; además de autoridades de los tres niveles de gobierno de 17 diferentes instancias.