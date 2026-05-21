“La Canarinha”: inauguran escultura monumental frente al Estadio Jalisco

Con la mira puesta en dejar nuevos espacios públicos como legado para Guadalajara rumbo al Mundial de Futbol 2026, el Gobernador de Pablo Lemus Navarro encabezó la presentación de “La Canarinha”, una escultura monumental instalada frente al Estadio Jalisco, recinto histórico que fue sede mundialista en 1970 y 1986.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

La obra rinde homenaje a la Selección de Brasil y a la memoria futbolística que marcó a generaciones de aficionados en Guadalajara, especialmente tras el campeonato conseguido por la escuadra verdeamarela en México 70. La pieza mide 9.5 metros de altura, pesa cerca de dos toneladas y fue elaborada en bronce fundido, mientras que su base emula la Copa Jules Rimet.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

Durante la inauguración, Lemus destacó que las grandes ciudades se distinguen por sus espacios públicos y expresiones artísticas, por lo que este proyecto busca convertirse en un símbolo urbano para las y los tapatíos.

“Espacio público, arte urbano (…) Guadalajara es una ciudad que llama la atención en el mundo y como tal nos debemos de comportar, hacer obras de infraestructura de primer mundo”, señaló el mandatario.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

El Gobernador agregó que la escultura será también un nuevo punto de referencia para quienes acudan al Estadio Jalisco, además de integrarse al legado que dejará la Copa del Mundo de 2026 junto con proyectos como la rehabilitación de Carretera a Chapala y la futura Línea 5 de electromovilidad.

La plazoleta donde fue colocada la escultura fue intervenida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con una inversión de 4.2 millones de pesos. El espacio cuenta con andador adoquinado, iluminación, cruceros seguros, mobiliario urbano, vegetación y señalética.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, resaltó que la recuperación de este espacio permitirá fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer un nuevo punto de encuentro tanto para turistas como para habitantes de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, consideró que la pieza se convertirá en un legado físico del Mundial 2026 y recordó que el proyecto surgió a partir de la intención de crear un monumento que representara la historia mundialista de Guadalajara.

La escultura fue realizada por el artista plástico y arquitecto Alejandro Velasco, fundador de Artística Velasco, quien ha colaborado con figuras como Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Leonora Carrington y Vicente Rojo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

En entrevista, Mimi Mendoza, de Art Gallery —impulsora del proyecto— explicó que la selección del artista tomó cerca de tres años debido a la complejidad técnica y artística que requería una obra de estas dimensiones.

Detalló que se revisaron propuestas de distintos creadores nacionales e internacionales hasta concretar el trabajo con Velasco, debido a su experiencia en escultura monumental y colaboración con grandes referentes del arte mexicano.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la develación de la escultura La Canarinha en el Estadio Jalisco (EDGAR QUINTANA)

También explicó que la pieza está elaborada en bronce con un acabado patinado en nitrato de plata y representa el momento de un pase dentro del juego, buscando transmitir movimiento y emoción futbolística.

A la develación acudieron funcionarios estatales y municipales, integrantes del Comité GDL 2026, representantes de la comunidad cultural y aficionados que aprovecharon la apertura del espacio para tomarse fotografías junto a la nueva figura monumental, que acompañará a Plaza Brasil como parte del paisaje urbano mundialista de Guadalajara.