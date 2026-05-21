Guadalajara lanza segunda edición de “Guardianes de la Ciudad” para impulsar proyectos vecinales

El Gobierno de Guadalajara lanzó la convocatoria para la segunda edición del programa “Guardianes de la Ciudad”, una estrategia enfocada en fortalecer la participación ciudadana mediante el impulso de proyectos comunitarios encabezados por vecinas y vecinos para atender problemáticas en sus colonias.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de mayo y contempla apoyos económicos que van de los 75 mil a los 200 mil pesos para iniciativas con impacto social y viabilidad técnica.

Marco Ocegueda, Coordinador General de Cuidamos Guadalajara, explicó que el programa busca que cualquier habitante de la ciudad con interés en mejorar su entorno pueda acceder a recursos para desarrollar propuestas comunitarias.

“El programa está basado en cuatro ejes: entorno limpio, seguro y funcional; educación ambiental; convivencia y bienestar social; e infraestructura y espacios comunitarios”, señaló el funcionario.

Las iniciativas deberán atender problemáticas claramente identificadas y contar con respaldo vecinal, priorizando proyectos que fortalezcan la organización comunitaria, la recuperación de espacios públicos y la generación de soluciones colectivas.

Además del financiamiento, las y los participantes recibirán capacitación y acompañamiento técnico para fortalecer el diseño y viabilidad de sus propuestas, con el objetivo de generar condiciones más equitativas entre quienes participan, independientemente de su experiencia previa.

Ocegueda detalló que los proyectos pasarán por diversas etapas antes de ser seleccionados, entre ellas pre registro, capacitación, evaluación técnica y revisión del impacto comunitario.

“Los proyectos deberán tener un problema bien identificado, viabilidad técnica y respaldo de las vecinas y vecinos de la comunidad involucrada. También se busca que generen habilidades y capacidades dentro de las comunidades”, añadió.

Durante la primera edición de “Guardianes de la Ciudad” fueron apoyados 50 proyectos en distintas zonas del municipio. Para este año, el Gobierno de Guadalajara incrementó la bolsa total del programa de 4.8 millones de pesos a 7.8 millones, lo que representa un aumento de 62 por ciento con el propósito de ampliar el número de iniciativas beneficiadas.

Los resultados de los proyectos seleccionados se darán a conocer durante la primera semana de julio. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través de los canales oficiales del municipio.