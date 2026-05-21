Era robada la moto con la que causaron la muerte a trabajador de Macroperiférico

Conductor de moto robada mató a jardinero del Macroperiférico. FOTO: Google Maps

La Fiscalía del Estado formuló imputación en contra de Tomás Alejandro “N”, quien está señalado como presunto responsable de atropellar y causar la muerte a un joven trabajador de la línea Mi Macro Periférico, con una motocicleta conducida a alta velocidad y que resultó tener reporte de robo.

Los hechos se suscitaron cerca de las 11:00 horas de la mañana del sábado 9 de mayo de este año en el Anillo Periférico, unos metros después de la salida del túnel de la Calzada Independencia Norte, municipio de Guadalajara.

La Fiscalía estableció que el ahora imputado conducía una motocicleta Yamaha de 600 centímetros cúbicos, en colores rojo y blanco, con placas de Michoacán, de poniente a oriente sobre el Anillo Periférico, pero perdió el control de la unidad y cayó debido a los bolardos del carril exclusivo de Mi Macro Periférico.

De acuerdo con versiones periodísticas, debido a la velocidad la moto salió proyectada y golpeó a quien fue identificado como Misael, de 20 años de edad, que en esos momentos podaba los jardines del camellón y perdió la vida minutos después.

Se dice que el tripulante de la motocicleta pretendía darse a la fuga, pero los compañeros del occiso se lo impidieron y lo entregaron a las autoridades que arribaron al lugar de los hechos.

El Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público integró la carpeta de investigación e imputó al motociclista por los delitos de homicidio a título de culpa grave y robo equiparado en su modalidad de utilización, pues se detectó que el vehículo que usaba tenía reporte de robo vigente.

Tomás Alejandro “N”, cuya fotografía no fue difundida por la autoridad, fue remitido a un juzgado en Puente Grande, en donde se realizará la audiencia para decidir su vinculación a proceso.