Vinculan a menor de edad señalado por asesinato de alumno del COBAEJ

El menor de edad que presuntamente acuchilló a un alumno del plantel COBAEJ en la Colonia Miramar, de Zapopan, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía informó que se estableció como medida cautelar el internamiento preventivo en contra del adolescente señalado como homicida, la “que deberá cumplir por una temporalidad de cinco meses, mientras que el periodo fijado para el cierre de las investigaciones complementarias es de tres meses”.

El crimen se cometió el pasado lunes 4 de mayo, en la confluencia de las calles Puerto Marqués y Puerto Salina Cruz, de la Colonia Miramar, cuando Ricardo Barba Sánchez, alumno de sexto semestre del plantel COBAEJ Número 2, se hallaba en compañía de una joven a la que se le acercó un sujeto que le arrebató su teléfono celular.

Ricardo intervino y en el forcejeo por el aparato, el ahora vinculado sacó una navaja con la que lesionó al bachiller para después huir del lugar.

El progenitor del muchacho herido arribó al sitio a bordo de su vehículo y al percatarse de la gravedad de su hijo, lo trasladó a que recibiera atención médica; Sin embargo, el muchacho perdió la vida.

Al siguiente día, durante su patrullaje en la Colonia Arenales Tapatíos, policías de Zapopan detectaron a un individuo que al verlos se mostró evasivo; al interceptarlo le encontraron una dosis de yerba y lo identificaron como coincidente con las características del autor de la muerte de Ricardo.

El sospechoso, quien resultó tener 17 años de edad, fue entregado al Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Ahí se procedió a la integración de la carpeta de investigación para establecer la probable responsabilidad del menor de edad en el hecho delictivo.

El adolescente presunto homicida fue presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en donde se resolvió dictarle auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.