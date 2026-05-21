Confirman que en lote de Lagos de Moreno usaron acelerantes para quemar cuerpos

Madres buscadoras de Jalisco difundió el hallazgo de predio en Lagos de Moreno donde presuntamente cremaban cuerpos humanos

Aunque técnicamente todavía no se puede confirmar que en el predio cercano al Rancho Plan de Los Rodríguez, en Lagos de Moreno, operaba un crematorio clandestino, sí hay indicios de que en el lugar se utilizaron objetos y líquidos para acelerar la combustión de restos que se presume eran humanos.

Lo anterior lo señaló la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, durante la rueda de prensa de los jueves en la que participa el Gabinete de Seguridad del estado de Jalisco.

La funcionaria informó que en dicho lote se encontraron “llantas y bidones medianos que contienen algún líquido que está siendo analizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero se puede arribar a la conclusión preliminar de que se trata de acelerantes que las personas imputadas utilizaron para poder ocasionar la combustión y realizar esta exposición térmica a los restos”.

Aclaró que desde el punto de vista pericial “para denominarse horno o crematorio se requiere una estructura que se haya construido exprofeso para esos efectos”, pero reconoció que en este caso, se trata de “una pila o bebedero para animales que, de manera improvisada, fue utilizada como depósito para generar la combustión”.

Vicefiscal de desaparecidos informó que restos eran cremados en un bebedero para ganado

La vicefiscal señaló que además, en el predio se hallaron casquillos de bala (al parecer de armas largas), machetes e indicios biológicos con exposición térmica, aunque hasta el momento no ha habido la localización de cuerpos o segmentos completos”.

El lote se hizo noticia luego de el pasado 17 de mayo el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco aseguró haber hallado elementos de prueba de que el terreno fue un crematorio clandestino de la delincuencia organizada.

En respuesta, el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, reconoció que sí había restos calcinados, pero que no había indicios de que el sitio pudo haber funcionado como centro que reclutamiento.

BUSCAN A ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y A EMPRESARIO TRANSPORTISTA

A lista de desaparecidos en Jalisco se ha sumado el caso de Camila Janeth Vázquez Rivas de 13 años de edad, alumna de la Secundaria Técnica 170, ubicada en Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quien el pasado martes 19 de mayo, se despidió de sus compañeros de clase diciendo que había aceptado una buena oferta de trabajo en un lugar a 14 horas de viaje en carretera.

De acuerdo con reportes periodísticos, la menor fue vista después en la Nueva Central junto con un hombre y una mujer, al parecer a punto de abordar un camión rumbo a la Ciudad de México, pero de ahí ya no se ha sabido más de ella.

Alumna de secundaria que desapareció el 19 de mayo de 2026

Otro caso reciente es el de Daniel Garay Tanamachi, integrante de una familia dedicada al ramo del transporte, quien fue visto por última vez el domingo 17 en la zona de Country Club, en Guadalajara.

Por la desaparición de este hombre, originario de Sinaloa y radicado en Jalisco, se levantó una ficha en la Comisión Nacional de Búsqueda, para que se le trate de localizar en todo el país.