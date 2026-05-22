Conagua supervisa obras de saneamiento del río Santiago en las que se invertirán más de 430 mdp en plantas de tratamiento y colectores

Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra supervisando el avance del saneamiento del río Santiago, con lo cual se busca, mediante una inversión federal mayor a los 430 millones de pesos, mejorar la calidad del agua en uno de los afluentes más contaminados del país.

Como parte de este proyecto, Conagua está construyendo cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y además amplía otras dos. En Ocotlán, por su parte construye colectores y lleva a cabo la rehabilitación y el mantenimiento de colectores de El Salto y Juanacatlán.

La meta de todo el proceso, que forma parte de un plan enfocado en sanear el tramo comprendido entre Ocotlán y El Salto-Juanacatlán, es la eliminación de miles de miles de descargas domésticas que llegan al río Santiago, sin ser tratadas.

Las obras igualmente incluye la construcción de nuevas plantas en San Martín de Zula, San Miguel Zapotitlán, Santa Cruz e Ixtlahuacán de los Membrillos y ampliaciones en las plantas de Juanacatlán y El Salto.

Considerado uno de los proyectos más relevantes gracias a su impacto, se suma al plan la creación del colector Soriana, en Ocotlán, con el cual va a ser posible conectar alrededor de 70 mil descargas domiciliarias a la planta de tratamiento de San Juan Chico, infraestructura que actualmente opera por debajo de su capacidad. Hasta ahora, la obra ha tenido una inversión cercana a 50 millones de pesos y un avance físico cercano al 80 por ciento.

En San Miguel Zapotitlán, municipio de Poncitlán, se está construyendo una planta de tratamiento que tiene una capacidad de ocho litros por segundo y una inversión cercana a 22 millones de pesos. El sistema va ser operado por medio de tecnología anaerobia, que es considerada adecuada para las comunidades de menor tamaño y que asimismo su costo de producción es bajo. Con el fin de garantizar que el agua descargada cumpla con la normatividad ambiental vigente, el mecanismo incluye cárcamos de bombeo, reactores biológicos, lechos de secado y áreas de desinfección.

Por otra parte, en Juanacatlán, la ampliación de la planta de tratamiento existente permitirá incrementar la capacidad de saneamiento de 40 a 60 litros por segundo. Esto se llevará a cabo con un sistema aerobio con sopladores y clarificadores, con el que el tratamiento de aguas residuales será más rápido.

Uno de los beneficios principales de la estrategia es el impacto que tendrá en la calidad del agua que llega al Área Metropolitana de Guadalajara reducir contaminantes en este cuerpo de agua también significa mejorar las condiciones del suministro para millones de habitantes.

Como parte de estas acciones, en el año presente comenzará la instalación de estaciones de monitoreo en tiempo real, para poder detectar contaminantes y que la ubicación de descargas industriales y clandestinas sea más precisa.

Para que las empresas de la zona industrial de El Salto-Juanacatlán, reduzcan sus emisiones contaminantes, Conagua está trabajado con alrededor de 40 y revisando que inviertan en la mejora de sus procesos.