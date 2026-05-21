Tlaquepaque rehabilita Canal de Tizapán para frenar tiraderos clandestinos en Guayabitos

Como parte del Plan Maestro contra las Inundaciones, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque realiza trabajos de rehabilitación en el Canal de Tizapán, ubicado en la colonia Guayabitos, con el objetivo de recuperar este espacio pluvial y frenar el depósito ilegal de basura y escombro.

Durante un recorrido de supervisión, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura verificó los avances en la reconstrucción de muros, así como la instalación de enrejados y estructuras de protección para delimitar el arroyo.

La alcaldesa señaló que hace algunos meses el canal presentaba un deterioro considerable, pues además de dejar de cumplir su función hidráulica, era utilizado como tiradero clandestino de residuos y escombro, afectando la imagen urbana y representando un riesgo para las familias de la zona.

“Este debe ser un canal de agua pluvial y no un tiradero”, expresó Laura Imelda al hacer un llamado a las y los vecinos para colaborar en el cuidado del espacio rehabilitado y evitar nuevos focos de contaminación.

Las acciones forman parte de la estrategia municipal de recuperación de espacios públicos y prevención de inundaciones, enfocada en mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en distintas colonias del municipio.

Entre los trabajos que se realizan destacan la colocación de 580 metros lineales de rejacero, de los cuales ya se han instalado 85 metros, además de la reparación del muro de contención del costado oriente y la rehabilitación de 17 puntos dañados de malla ciclónica en ambos lados del canal.

El Gobierno Municipal informó que las labores continuarán en las próximas semanas como parte de las intervenciones preventivas ante el temporal de lluvias.