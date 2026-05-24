COBUPEJ participa en jornadas de búsqueda para dar con el paradero de Héctor Daniel y Carlos Maximiliano

Como parte de las acciones coordinadas para dar con el paradero de Carlos Maximiliano y Héctor Daniel, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), participó en una jornada de búsqueda individualizada en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, con el acompañamiento de familiares e integrantes del colectivo Luz de Esperanza.

Las labores se desarrollaron del 18 al 22 de mayo, bajo coordinación interinstitucional y aplicación de herramientas tecnológicas y manuales especializadas en búsqueda en campo.

Carlos Maximiliano fue visto por última vez el 22 de octubre de 2020, en la colonia La Tuzanía de Zapopan, mientras que Héctor Daniel fue visto por última vez el 18 de mayo de 2021, en la colonia Vallarta, de Guadalajara.

Durante el primer día de actividades, en la zona de Hacienda de Santa Fe y Chulavista Etapa 17, en Tlajomulco de Zúñiga, se registró el hallazgo de restos óseos que podrían pertenecer a una persona.

En el segundo día se realizaron recorridos y trabajos de prospección en las colonias Puerta Real, Cima del Sol, Chulavista y Hacienda de Santa Fe, sin registrar hallazgos.

Para el tercer día, las acciones se trasladaron a la Carretera a Saltillo, en Zapopan, donde se efectuaron maniobras de rapel y exploración en zonas de difícil acceso sin resultados positivos.

En el cuarto día de intervención, realizado nuevamente en la Carretera a Saltillo, en Zapopan, el personal participante localizó restos óseos en un barranco y se determinará si podrían pertenecer a dos personas.

Las actividades concluyeron el quinto día con recorridos y acciones de búsqueda en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Agua Prieta y en la zona de Mesa Colorada Poniente, en Zapopan.

En el operativo participaron la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, Célula de Búsqueda de la Policía de Zapopan, Protección Civil y Bomberos Zapopan, la Secretaría de Seguridad del Estado, a través del Grupo K9 y la Célula de Búsqueda.

Se sumaron a las labores la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), así como familiares de personas desaparecidas e integrantes del colectivo Luz de Esperanza.