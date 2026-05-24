Fiscalía del Estado vincula a 81 presuntos agresores de mujeres

La Ficalía del Estado vinculó a 81 presuntos agresores en el periodo del 1 al 15 de mayo, a través de las labores que realiza la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La conducción de los imputados ante las autoridades judiciales se realizó mediante la cumplimentación de 12 órdenes de aprehensión, así como la presentación formal de 66 personas por la vía de citación judicial y la detención de tres personas en flagrancia.

Entre los delitos que se investigan están 66 casos de violencia familiar, cuatro casos por delitos contra la dignidad de las personas, dos casos por abuso sexual, dos por violación a la intimidad sexual, dos por homicidio y un caso por feminicidio.

A esto se suman un caso por tentativa de feminicidio, uno por inducción al suicidio feminicida, uno por amenazas y uno por daño en las cosas, presuntamente cometidos en su mayoría por personas del núcleo familiar o del círculo de conocidos.

Se realizaron 20 casos procesados en agencias regionales, 18 en Guadalajara, 15 en Tlajomulco de Zúñiga, 12 en San Pedro Tlaquepaque, ocho en Zapopan, cuatro en Tonalá y tres en Puerto Vallarta.

Para salvaguardar la integridad psicofísica de las víctimas y garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público obtuvo la imposición de medidas cautelares proporcionales a la naturaleza de cada conducta.

La autoridad judicial decretó 38 suspensiones condicionales del proceso sujetas a un estricto control de condiciones, 31 medidas diversas de restricción, siete prisiones preventivas justificadas y cuatro prisiones preventivas oficiosas, mientras que en un caso el juez determinó no imponer medida, manteniendo el seguimiento procesal bajo vigilancia institucional.