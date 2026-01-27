Narco sale de prisión y se apodera de residencia rifada en la lotería por gobierno de López Obrador

Coto en Tlaquepaque, en donde se encuentra la casa rifada en 2024. Foto Google Maps

El gozo se fue al pozo. Una mujer resultó ganadora de uno de los bienes incautados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) y que la última noche del Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre de 2024, fueron sorteados por la Lotería Nacional. Se trata de una residencia en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con un valor de 3 millones 481 mil 200 pesos, pero después de que le dieron posesión del inmueble, el presunto integrante de un cártel de la mafia, a quien le había sido confiscada la casa en el año 2020, salió de la cárcel para reclamar y apoderarse de la finca.

La residencia se sitúa en la Calle Huerta Norte número 436, en el Fraccionamiento Huerta de Peña, en la zona del Cerro del Cuatro, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, y le fue dada en posesión el 4 de diciembre del 2024 por representantes del INDEP.

Aunque no le extendieron escrituras, a la afortunada sí le entregaron un documento como respaldo jurídico en el que establece que la propiedad fue rifada en el Sorteo 291 de la Lotería Nacional.

La ganadora y su familia recibieron la vivienda y la dotaron de protecciones, pues radican en otro estado de la República y no pensaban quedarse ahí.

El 5 de abril de 2025, la mujer fue informada de que se presentaron varios hombres con marro y otras herramientas, acompañados de un cerrajero, quienes intentaron allanar la finca, aunque no lo lograron.

Uno de esos hombres se ostentó como dueño del inmueble y “jefe de la plaza”, quien reclamó ser el propietario y que se iba a meter a como diera lugar.

La ganadora del premio de la Lotería viajó para corroborar los indicios del intento de ingreso a la casa y después de llamar a la Policía de Tlaquepaque, acudió a interponer una denuncia por daño en las cosas y los demás delitos que pudieran resultar, en la Fiscalía de Jalisco, la cual le fue recibida por la agente del Ministerio Público Netzaid Rosario Minero Hernández.

En la querella, la afectada narró lo sucedido; a pesar de todo, desde hace aproximadamente dos meses la residencia está habitada supuestamente por el hombre que se dice dueño anterior y que se sabe, salió de un reclusorio después de haber sido detenido en Jalisco en el 2013 por delitos graves.

La denunciante -quien no se identifica por obvias razones- ha declinado seguir reclamando el bien inmueble que se ganó en la Lotería Nacional, pero ha solicitado que el INDEP, conforme a la legislación correspondiente, le dé en efectivo, el valor de la vivienda.

Lista de premios del Sorteo 291 del 15 de septiembre de 2024. En el número 10 aparece la residencia en cuestión

El sitio de noticias N+, a quien la agraviada narró toda la historia del caso, aseguró que el INDEP y la Lotería Nacional están en el análisis del asunto para determinar si otorgan el valor de la casa a la ganadora.

¿QUIÉN ES EL ANTIGUO PROPIETARIO?

La residencia situada en el 436 de la Calle Huerta Norte, del Fraccionamiento La Huerta o Huerta de Peña, en Tlaquepaque, le fue confiscada por el Gobierno de la República en el año 2020, a José Gabriel Zúñiga Ovalle o Gabriel Zúñiga Ovalle, apodado “El Delta” o “El Alfa”.

Dicha persona fue capturada en marzo del 2013 como parte de operativos simultáneos realizados en Coahuila y Jalisco por el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Procuraduría de Durango, en los que hubo un total de 20 detenidos.

Zúñiga Ovalle fue mencionado entonces como uno de los líderes del Cártel de La Laguna, célula delictiva del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Tenía 27 años de edad y se le achacaba ser jefe de las células encargadas de venta de droga, plagio, extorsión y ejecución de miembros de mafias rivales en Torreón, Coahuila, y en Lerdo, Durango.

Aparte, se le relacionaba con el asesinato del 4 de marzo de 2013 en agravio de Mario Alberto Landeros Campero, quien era precandidato a la Alcaldía de Lerdo, así como con el “levantón” de cinco empleados del diario El Siglo de Torreón, ocurrido el 7 de febrero de aquel año.

A los 20 detenidos en el 2013, entre los que se contaba a “El Delta” o “El Alfa”, se le aseguró un arsenal que incluía 26 fusiles y ocho pistolas.

Tras su captura el Gobierno de la República interpuso un procedimiento para que mediante la figura jurídica de la extinción de dominio, se le confiscaran bienes inmuebles, entre ellos la casa en Tlaquepaque que luego fue rifada el 15 de septiembre de 2024.

En 2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México resolvió en definitiva que la finca propiedad de José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta” o “El Alfa” pasara a considerarse propiedad de la Federación.