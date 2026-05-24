Se presenta política integral para infancias sordas en el Seminario Nacional de Educación Bilingüe y Lengua de Señas Mexicana

Jalisco participó en el Seminario Nacional de Educación Bilingüe y Lengua de Señas Mexicana (SeBiLSM) realizado en el Senado de la República, para compartir a nivel nacional la Política de Atención Integral a las Infancias Sordas y con Discapacidad Auditiva.

María Ornelas Orozco, responsable de la estrategia, presentó los detalles ante organizaciones sociales de la comunidad sorda nacional.

“En Jalisco buscamos construir una política integral que garantice la atención digna, oportuna y completa para las infancias sordas en nuestro estado. Esta propuesta nació de un proceso interinstitucional impulsado por el Gobernador, Pablo Lemus y, sobre todo, de la participación activa de la comunidad sorda”, explicó Ornelas Orozco.

El programa para la atención de las infancias sordas y discapacidad auditiva se rige por cuatro puntos principales.

Integra la aplicación universal del Tamiz Auditivo Neonatal (TAN), a todos los bebés recién nacidos, con personal capacitado en los hospitales de la red estatal.

Implementa una ruta inmediata de atención médica especializada que canaliza a especialistas valoraciones para implantes, estudios especializados y auxiliares auditivos.

También incluye la enseñanza temprana de la Lengua de Señas Mexicana que contempla la certificación de docentes, cursos gratuitos y material educativo accesible en los centros escolares.

Asimismo, ejecuta la implementación de un protocolo interinstitucional entre Salud, Educación y Asistencia Social —para garantizar la aplicación de la política— realizado principalmente por la comunidad sorda, las Secretarías y el sector privado.

El programa es completamente interinstitucional e intervienen dependencias como las secretarías de Salud, Educación, Cultura, Asistencia Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, con trabajo de la mano del Gobierno Federal.

Con esto, se reconocen los derechos lingüísticos, la Lengua de Señas Mexicana como lengua legítima, y que cada jalisciense tenga acceso a ella desde el momento de su nacimiento.

“Esperamos que esta experiencia abone al diálogo académico y a la construcción de marcos de política pública que pongan los derechos lingüísticos de las infancias sordas en el centro, no como un tema especializado, sino como una cuestión de justicia educativa y social”, señaló Ornelas Orozco.