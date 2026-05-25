Retira Tlaquepaque 949 vehículos abandonados; mantiene operativo contra “aparta lugares”

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque, encabezado por Laura Imelda Pérez Segura, mantiene de manera permanente los operativos para retirar vehículos abandonados y objetos utilizados para apartar espacios en la vía pública.

El subdirector de Vialidad municipal, Rafael Cristóbal Miramontes Orozco, informó que desde el inicio de la administración la Dirección de Medio Ambiente ha notificado mil 683 vehículos en estado de abandono.

De esa cifra, 734 fueron retirados por sus propios dueños tras ser apercibidos, mientras que 949 automóviles fueron removidos por personal de Vialidad.

Los trabajos iniciaron en la zona centro del municipio y posteriormente se extendieron a colonias como El Vergel, Solidaridad, Las Liebres y Santa Anita, donde también se han atendido reportes ciudadanos.

Retiro vehículos abandonados Tlaquepaque (La agenda de cuidados es uno de los principales retos sociales actuales y requiere políticas públicas más humanas, solidarias y cercanas, coincidieron.)

Además del retiro de automóviles abandonados, el municipio mantiene activo el operativo contra los llamados “aparta lugares”, práctica en la que vecinos colocan cubetas, botes u otros objetos para impedir el estacionamiento de vehículos en espacios públicos.

El funcionario explicó que cuando estos objetos son detectados, personal de Vialidad acude para retirarlos, ya que representan una obstrucción y pueden dificultar el paso de vehículos de emergencia.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas y a reportar tanto vehículos abandonados como objetos que obstruyan la vía pública al teléfono 3337389300, proporcionando la ubicación exacta del punto a intervenir.