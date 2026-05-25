Impulsa Tlajomulco agenda de cuidados; Patricia Mercado imparte conferencia

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga realizó la conferencia magistral “El cuidado como base de la sociedad”, impartida por Patricia Mercado, con el objetivo de abrir espacios de reflexión sobre la importancia de construir políticas públicas enfocadas en el cuidado y el bienestar social.

El encuentro fue encabezado por la síndica municipal Thania Morales, en representación del alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien destacó que la agenda de cuidados es uno de los principales retos sociales actuales y requiere políticas públicas más humanas, solidarias y cercanas a quienes históricamente han asumido estas tareas sin respaldo institucional.

Durante su participación, Thania Morales señaló que el municipio busca fortalecer acciones dirigidas a personas cuidadoras, infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, bajo una visión de gobierno cercana y comunitaria.

Por su parte, Patricia Mercado subrayó la necesidad de dejar de normalizar que las tareas de cuidado recaigan exclusivamente en las mujeres y planteó que el cuidado debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las empresas y la sociedad.

“Tenemos que construir políticas públicas que permitan que las personas con discapacidad alcancen mayores niveles de autonomía y puedan desarrollar proyectos de vida”, expresó la legisladora.

La conferencia reunió a alrededor de 300 asistentes, principalmente mujeres cuidadoras y familiares de personas con discapacidad, quienes reflexionaron sobre temas como envejecimiento poblacional, corresponsabilidad social, inclusión y construcción de sistemas integrales de cuidados.

La coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, destacó que el municipio ya impulsa acciones como el Sistema Municipal de Cuidados y el programa “Te Cuidamos Siempre”, además de fortalecer espacios de atención para personas con discapacidad intelectual y autismo.

En el evento también participaron la regidora Linda Peña García; la subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Sagrario Guzmán; la subsecretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Gabriela Velasco; y la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores.