El Congreso de Jalisco no tendrá vacaciones durante el Mundial de Futbol

El Congreso local sesión y lo hará sin descansos, por el Mundial y el Fan Fest.

En sesión del pleno, el Congreso de Jalisco resolvió mantener sus actividades en forma regular, por lo que no habrá modificaciones en días y horas hábiles, ni suspensión de plazos, términos legales o notificaciones oficiales. Esto, pese a las molestias que se tendrán por el Fan Fest, que funcionará durante 39 días en las plazas Liberación y de Armas, con proyección de los partidos del Mundial, la venta de bebidas y comida y la presentación de grupos musicales.

Durante la sesión del pleno de este lunes, los diputados locales votaron a favor de que se realice una operación ordinaria de las oficinas y las salas de los diputados, las cuales continuarán funcionando en sus horarios habituales para la recepción de documentación y comunicación oficial.

El diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), precisó que la puerta principal de la sede legislativa, situada en avenida Hidalgo 222 quedará cerrada y el ingreso se hará por la puerta de atrás, en la calle Independencia.

“Lo que se prevé es que haya un funcionamiento relativamente normal. Lo que sí se considera es que el acceso de la avenida Hidalgo quedará bloqueado, entonces, el acceso quedará por la calle Independencia, con las consideraciones de restricciones de flujo en el perímetro y con la valoración interna en cada oficina con relación a alternar personal, por las complicaciones naturales de acceso y de estacionamiento que podamos tener durante esos días”, dijo.

El coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado Bastidas, dijo que las reuniones de comisiones deberán realizarse de manera normal y preferentemente presencial durante las primeras horas del día, pero no habrá vacaciones para ninguno de los empleados, ni de los 38 legisladores.

“Nosotros no tendremos vacaciones, lo que estamos tomando son medidas administrativas para el ingreso, dadas las circuntancias de lo que implica en el primer cuadro de la ciudad el acceso para cualquiera y este caso al edficio del Congreso. Pero no, nosotros estaremos trabajando normalmente, no tenemos ninguna restricción, ni hemos determinado una sede alterna específica, seguiremos trabajando normalmente en las condiciones de adecuarnos a las circunstancias. Absolutamente sí, los diputados, sí nuestros compañeros colaboradores, sí las comisiones de trabajo que se celebren y el calendario de sesiones para el pleno no tiene ninguna modificación en este momento”, refirió.

El Fan Fest prevé una afluencia diaria de 70 mil personas en las plazas de Armas y de la Liberación.

Por otro lado, se aprobó un acuerdo para hacer respetar a los legisladores y la integridad de la función legislativa, en respuesta a “señalamientos, descalificaciones y campañas mediáticas” que han tenido como “blanco” a integrantes de la 64 Legislatura, entre ellas las diputadas Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas.