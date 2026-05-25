Elimina el Congreso la tarifa de 50 pesos por usuario en los camiones turísticos de Tequila

Los guías turísticos estaban en contra del cobro de la tarifa especial de $50.

En forma unánime, los diputados que integran la Comisión de Hacienda del Congreso acordaron derogar de la Ley de Ingresos 2026, la tarifa de 50 pesos por persona, por recorrido, que se hace en los camiones turísticos que operan en Tequila.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, informó que la petición la hizo el propio Ayuntamiento de Tequila, luego de las quejas por el cobro de ese impuesto que era recaudado por las empresas turísticas y enviado a las arcas municipales, que presidía el alcalde de Morena, Diego Rivera, actualmente detenido acusado por vínculos con la delincuencia organizada.

La idea es que el dictamen se presente a votación del pleno este jueves próximo, para que entre en vigor antes del Mundial de Futbol.

El dictamen incluye que se otorguen descuentos de 75 a 100% en multas y recargos que tengan los ciudadanos por el impuesto predial.

“Se quita este cobro de 50 pesos por parte de vehículos, para los camioncitos turísticos y todo este esquema que tiene Tequila para la promoción turística. Se le da reversa y también incluye incentivos fiscales que tengan en multas y recargos de a 100% en impuestos y derechos que se tengan con el municipio de Tequila, buscando promover y desarrollar la economía local”, dijo.

La Comisión de Hacienda también aprobó que el incremento progresivo del impuesto predial en el municipio de Tequila no exceda de 10% los próximos años.

La idea es que los visitantes a Tequila regresen a realizar paseos y los habitantes que se pongan al corriente en sus pagos.

“Yo creo que en estos momentos esto viene a fortalecer a Tequila el hecho de promover estos vehículos, como parte de una atracción turística. Creo que viene a beneficiar y que ojalá con el Mundial sea un destino que mande este mensaje que recibe a la gente con los brazos abiertos. Son dos mensajes: a las personas que viven en Tequila, tienen descuentos sobre multas y recargos, para que se puedan regularizar, para que el Ayuntamiento se haga de recursos y pueda enfrentar los servicios públicos municipales y hay otro tema muy valioso; Tequila tiene tablas de valores progresivas y había estos esquemas donde en algunos polígonos el porcentaje de incremento superaba el 15 o 20% dependiendo el polígono. Eso ya no será así”, dijo.

De esta forma, se responde a las quejas de los propios guías turísticos que estaban en contra del cobro excesivo de 50 personas por persona, a quien tomara un tour en el pueblo mágico de Tequila.