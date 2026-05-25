Autoridades de Guadalajara exigen restituir fondos metropolitanos

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, hizo un llamado al Congreso de la Unión para la implementación de distribución de recursos federales, argumentando que la capital de Jalisco opera con el doble de su población flotante sin recibir el presupuesto correspondiente.

A través de redes sociales, Delgadillo García explicó que el municipio enfrenta una disparidad presupuestal, aun cuando aporta significativamente a la economía nacional. Añadió que dicha zona metropolitana retribuye una mínima parte de sus contribuciones en forma de participaciones federales.

La alcaldesa municipal detalló que, aunque Guadalajara cuenta oficialmente con un padrón de 1.39 millones de habitantes, quienes sostienen activamente la recaudación local y el pago de servicios como el predial, aseguró que la realidad demográfica del municipio es muy distinta en la cotidianidad.

Asimismo, recalcó que la población flotante reside en la capital para estudiar, trabajar, consumir o recibir atención médica, quienes usan el espacio público, la infraestructura vial e hidrosanitaria diariamente; así como en los cuerpos de seguridad y bomberos, cuyos costos operativos son absorbidos en su totalidad por la administración local.

La funcionaria municipal recordó que en el año 2019, las metrópolis contaban con el subsidio de los “Fondos Metropolitanos”, un fondo federal que permitía proyectar obras de gran calado, pavimentación de calles, renovación de parques y mejoramiento de mercados públicos. Sin embargo, tras la extinción de dichos fideicomisos por parte del gobierno federal, la capital ha tenido que subsistir con recursos limitados para atender una demanda creciente.

Ante este escenario, Verónica Delgadillo propuso dos vías de acción para los legisladores federales:

Restituir los recursos destinados a las ciudades metropolitanas para el mantenimiento de calles y servicios públicos.

Crear un “Fondo a la Capitalidad”, un esquema presupuestal diseñado específicamente para metrópolis que requieren un soporte extra para garantizar la calidad de su infraestructura.

La alcaldesa finalizó enfatizando que no se trata de un beneficio político, sino de una necesidad urgente para la infraestructura hidrosanitaria y los espacios comunes de una ciudad metropolitana.

La Crónica de Hoy 2026