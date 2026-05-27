Huracanes del Pacífico: IAM refuerza modelos para anticipar intensificación súbita

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Las costas del Pacífico mexicano son constantemente afectadas por ciclones tropicales y huracanes que pueden intensificarse súbitamente. Aunque existen pocos estudios sobre estos fenómenos en la región, el doctor Mauricio López Reyes, investigador y meteorólogo del IAM, trabaja en un proyecto que analiza procesos físicos para explicar cómo se producen estas variaciones.

El especialista detalló que las llamadas “corrientes en chorro”, túneles de viento en la atmósfera a más de cinco kilómetros de altura, pueden interactuar con huracanes y provocar un efecto de “aspiradora” que intensifica el ascenso del aire cálido y húmedo, acelerando la fuerza del fenómeno. Este comportamiento se observó en el huracán “Lidia” en 2023, que se volvió más intenso pese a condiciones que normalmente lo habrían debilitado.

Casos como el huracán “Patricia” en 2015 y “Otis” en 2023 evidencian la rapidez con la que estos fenómenos pueden pasar de categorías bajas a huracanes de máxima intensidad en menos de 24 horas, lo que dificulta la capacidad de respuesta de Protección Civil. Los modelos tradicionales no lograron prever estas características, lo que complicó las acciones de prevención.

Los resultados de este trabajo forman parte del estudio Dynamic forcing behind hurricane Lidia’s rapid intensification, publicado en la revista Weather and Climate Dynamics de la Unión Geofísica de Europa, con participación de especialistas de la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología de Madrid.

López Reyes subrayó que, aunque no se puede alcanzar una precisión absoluta, estos nuevos esquemas ofrecen ventajas conceptuales para anticipar escenarios de riesgo y reforzar la preparación ante huracanes potencialmente peligrosos en el Pacífico mexicano.