Diarrea crónica: especialistas llaman a no ignorar síntomas

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Especialistas del Servicio de gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y del Hospital Civil de Oriente recomendaron a la población no minimizar los síntomas crónicos de la diarrea y acudir por atención médica si ésta persiste por más de 30 días, pues podría considerarse un signo de alarma de una o varias enfermedades gastrointestinales.

En el marco del próximo Día Mundial de la Salud Digestiva, instaurado por la Organización Mundial de Gastroenterología en 2005 y que este año tiene como lema “Diarrea crónica: no ignores las señales”, el doctor Juan Manuel Aldana Ledesma subrayó que este padecimiento suele normalizarse por los pacientes, lo que retrasa el diagnóstico.

La diarrea crónica afecta hasta a 5 por ciento de la población en países industrializados y puede tener causas diversas, desde el síndrome de intestino irritable hasta complicaciones graves como cáncer colorrectal, explicó el doctor Carlos Zacapantzi Carrillo, del HCO. Señaló que la evaluación clínica debe considerar datos de alarma como pérdida de peso, desnutrición, sangrado o antecedentes familiares de neoplasias.

En México, además de causas inflamatorias o inmunológicas, no deben descartarse etiologías infecciosas como parásitos, bacterias resistentes, tuberculosis o giardiasis. También influyen factores dietéticos, como el consumo elevado de carbohidratos, alcohol, bebidas carbonatadas y harinas, que pueden exacerbar crisis en pacientes con síndrome de intestino irritable.

Los especialistas recordaron que en los Hospitales Civiles “Fray Antonio Alcalde”, “Dr. Juan I. Menchaca” y de Oriente, la diarrea crónica es la tercera causa de atención en gastroenterología, abordada de manera individualizada según los patrones evacuatorios de cada paciente.

Finalmente, llamaron a romper el tabú de observar las evacuaciones y hablar de ellas con el médico, ya que la descripción de sus características es fundamental para un diagnóstico adecuado. (Con información de la UdeG)