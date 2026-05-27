Diputada Yussara Canales exige medidas urgentes ante feminicidios en Puerto Vallarta

. Yussara Canales exige acciones urgentes ante ola de violencia contra mujeres en Puerto Vallarta

Ante el aumento de hechos violentos contra mujeres en Puerto Vallarta, la diputada local Yussara Canales González presentó un acuerdo legislativo que exhorta a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco y al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a implementar medidas emergentes de atención integral.

En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que, pese a contar con mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres desde 2016 y 2018, la situación es alarmante: tres feminicidios se registraron en apenas 11 días durante mayo de 2026. “Lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta es gravísimo y no podemos normalizarlo. Las mujeres tienen miedo, las colectivas están saliendo nuevamente a las calles y las autoridades no pueden seguir actuando como si nada estuviera pasando”, señaló.

El acuerdo legislativo solicita a las autoridades informar qué acciones concretas se han derivado de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, cuáles son las medidas de protección vigentes y cómo se coordina la estrategia institucional para enfrentar la violencia feminicida. También pide a la Fiscalía del Estado detallar las estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos cometidos contra mujeres.

Canales González subrayó que la violencia feminicida representa la forma más extrema de violencia de género y recordó que el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenirla, sancionarla y erradicarla. “Puerto Vallarta no puede convertirse en un lugar donde matar mujeres quede reducido a una estadística. Hoy se necesitan acciones firmes, coordinación real y resultados. Las mujeres merecen vivir libres y seguras”, afirmó.

La diputada reconoció la exigencia y movilización de colectivas y organizaciones de mujeres que han denunciado la falta de diagnósticos y políticas integrales en el municipio. “El silencio institucional también lastima. Por eso estamos alzando la voz y exigiendo que todas las autoridades asuman su responsabilidad antes de que esta crisis siga cobrando más vidas”, concluyó.