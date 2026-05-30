Lanza Jalisco estrategia “Sí es Penal” para proteger a niñas, niños y adolescentes rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de Jalisco presentó la estrategia “Sí es Penal”, una iniciativa integral que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante los riesgos asociados a eventos de gran afluencia como la Copa Mundial de Futbol 2026. El programa reúne esfuerzos de dependencias estatales, organismos autónomos, autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y organismos internacionales, con el acompañamiento de la UNICEF.

Durante la presentación, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la estrategia forma parte de una agenda de protección a la infancia que se ha fortalecido durante la última década y que hoy se extiende a todo el estado. “¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacer equipo con UNICEF, como lo hemos hecho estos diez años (...) Ahora, lo hacemos en todo el estado de Jalisco, para poder blindar a nuestras niñas y niños de no ser objeto de abusos”, afirmó.

El mandatario señaló que, si bien el Mundial representa una importante oportunidad económica y turística para la entidad, también implica riesgos que deben atenderse de manera preventiva, especialmente en materia de trata y explotación infantil. Advirtió que las autoridades actuarán con firmeza contra quienes intenten cometer delitos en perjuicio de las infancias durante el torneo.

Estrategia “Sí es Penal”, para la protección a niñas, niños y adolescentes rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 (EDGAR QUINTANA)

Por su parte, Fernando Carrera Castro resaltó que eventos internacionales de esta magnitud pueden incrementar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a delitos como la explotación sexual. Reconoció la decisión del Gobierno de Jalisco de colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas y consideró que el Mundial debe servir como una oportunidad para consolidar acciones permanentes de protección más allá de la justa deportiva.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, señaló que la estrategia se sustenta en la construcción de entornos seguros, afectivos y con oportunidades para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. “Cuando una niña o un niño crece en un entorno seguro, con afecto, con oportunidades y con protección, toda la comunidad se fortalece”, expresó.

Entre las acciones más relevantes de “Sí es Penal” se encuentra la creación de un protocolo estatal único para la detección, atención y canalización de casos de vulneración de derechos durante el Mundial, así como la capacitación de operadores del 911, policías de proximidad y personal especializado en protección infantil. También se conformará un equipo de Agentes de Protección Infantil que será desplegado en zonas estratégicas durante el evento.

La estrategia contempla además la implementación de los llamados “Puntos Azules”, espacios seguros de orientación y atención para niñas, niños y adolescentes, así como jornadas de capacitación para personal municipal y acciones de sensibilización dirigidas al sector turístico y hotelero mediante la campaña Tarjeta Azul, enfocada en la prevención y denuncia de posibles casos de explotación sexual infantil.

En el acto participaron también Andrea Blanco Calderón, quien destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer la protección de la niñez; Diana Berenice Vargas Salomón, quien subrayó el trabajo operativo que permitirá responder de manera más eficaz ante situaciones de riesgo; y José Luis Álvarez Pulido, quien resaltó la relevancia de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la infancia.

Con esta estrategia, Jalisco busca consolidar un modelo de prevención y atención integral que permita que la Copa Mundial de Futbol 2026 se desarrolle en un entorno seguro para las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades institucionales que permanecerán vigentes más allá del evento deportivo.