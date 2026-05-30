AMBU abre inscripciones para sus Cursos de Verano 2026 con actividades ambientales y deportivas

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) presentó su agenda de Cursos de Verano 2026, una oferta de actividades diseñada para que niñas y niños aprovechen el periodo vacacional mediante experiencias de aprendizaje, convivencia, deporte y contacto con la naturaleza.
La programación contempla dos vertientes: los Cursos de Verano de Educación Ambiental y el Verano Deportivo 2026, que se desarrollarán en distintos espacios administrados por la agencia.
Karina Aguilar Vizcaíno, gerente de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema de AMBU, destacó que estos programas buscan fortalecer valores como el respeto, la empatía, el trabajo en equipo y el cuidado del entorno, aprovechando los parques y bosques urbanos como espacios de formación y convivencia.
Bajo el lema “Agua para todas y todos. Agua para el planeta”, los cursos de educación ambiental promoverán el aprendizaje sobre el cuidado del agua, la biodiversidad y los ecosistemas urbanos mediante recorridos, talleres, dinámicas recreativas y actividades al aire libre. Las y los participantes podrán conocer la flora y fauna de los espacios naturales mientras desarrollan una mayor conciencia ambiental.
Por su parte, el Verano Deportivo 2026 ofrecerá actividades enfocadas en la activación física, la recreación y la convivencia. Manuel González Iñiguez, subgerente de Eventos y Recreación, señaló que las niñas y niños podrán practicar distintas disciplinas deportivas y participar en dinámicas diseñadas para fomentar hábitos saludables y el trabajo colaborativo.
Datos
Cursos de Verano Bosques Urbanos 2026
- Dirigido a niñas y niños de 5 a 14 años.
- Tema: “Agua para todas y todos. Agua para el planeta”.
- Sedes:
- Bosque Los Colomos: del 20 de julio al 7 de agosto.
- Parque Metropolitano: del 27 de julio al 14 de agosto.
- Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Verano Deportivo 2026
- Sedes:
- Parque General Luis Quintanar.
- Parque Liberación (El Dean).
- Fechas: del 20 de julio al 7 de agosto.
- Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
- Actividades: fútbol, basquetbol, voleibol, rallys y juegos recreativos.
Inscripciones
- Periodo de registro: del 11 de mayo al 3 de julio.
- Informes: 33-1235-7728.