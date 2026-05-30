PLAiERS+Creakidz impulsa talento infantil con tecnología, creatividad e innovación rumbo al Mundial 2026

Con talleres de robótica, programación, diseño de videojuegos y dinámicas de innovación colaborativa, el Gobierno de Jalisco inauguró PLAiERS+Creakidz: Edición Mundialista, Aprende, Juega y Crea, una iniciativa enfocada en fortalecer las habilidades tecnológicas, creativas y de emprendimiento de niñas, niños y adolescentes.

PLAiERS+Creakidz: Edición Mundialista, Aprende, Juega y Crea

Durante la apertura del evento, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que Jalisco se consolida como un referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico, respaldado por la reciente aprobación de la Ley de Industrias Creativas, que convierte a la entidad en la primera del país con un marco legal específico para impulsar este sector.

“Jalisco ha sido nombrado como el Silicon Valley de Latinoamérica”, afirmó el mandatario, al señalar que proyectos estratégicos como el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Zapopan y el fortalecimiento de la industria audiovisual buscan posicionar al estado como un polo de innovación y generación de talento.

La edición mundialista de PLAiERS+Creakidz reúne a cerca de 150 niñas, niños y adolescentes, así como a 50 madres y padres de familia, quienes participan en actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje a través del juego, la creatividad y la tecnología. El programa busca despertar vocaciones tempranas y acercar a las nuevas generaciones a herramientas vinculadas con la economía del conocimiento.

PLAiERS+Creakidz: Edición Mundialista, Aprende, Juega y Crea

Lemus subrayó que estos espacios funcionan como semilleros de talento y motivó a las y los participantes a visualizar un futuro en el que puedan desarrollar sus propias empresas y proyectos innovadores. Añadió que estas acciones forman parte de la estrategia estatal para construir el “Jalisco de las niñas y los niños”, colocando a las infancias en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que el contexto del Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad para generar un legado duradero en educación, deporte, innovación y desarrollo personal para las nuevas generaciones.

Alfredo Aceves Fernández, director de la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas y Digitales de Jalisco, destacó que más de 500 niñas y niños han participado en actividades de PLAiERS durante el último año, aprendiendo de manera lúdica sobre tecnología e industrias creativas. En tanto, el programa CREAKIDZ ha impactado a más de 300 menores, transformando su curiosidad en proyectos creativos mediante la experimentación y el juego.

El encuentro también contempla actividades dirigidas a madres y padres de familia. Carlos Bañuelos Barrios, director general de PLAi, explicó que se ofrecen herramientas para fortalecer relaciones familiares, promover habilidades socioemocionales y prevenir riesgos asociados al entorno digital, en colaboración con UNICEF.

PLAiERS+Creakidz: Edición Mundialista, Aprende, Juega y Crea

Con iniciativas como PLAiERS+Creakidz, Jalisco apuesta por formar una nueva generación de jóvenes capaces de desarrollar soluciones innovadoras, aprovechar las oportunidades de la economía creativa y enfrentar con mejores herramientas los desafíos del futuro.