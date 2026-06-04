Congreso de Jalisco impulsa la rehabilitación de la carretera Federal 70

Carretera federal 70

El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo donde solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Centro Jalisco, la rehabilitación de la Carretera Federal 70 en el tramo comprendido entre Ameca y el crucero de Talpa de Allende.

La iniciativa surge ante el gran deterioro que presenta esta importante vía de comunicación, en el tramo se han identificado baches profundos, daños en la carpeta asfáltica, deficiencias en la señalización y problemas en los sistemas de drenaje pluvial, cuyas condiciones representan un riesgo para los miles de automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Durante la presentación del acuerdo, la diputada Yussara Canales González, destacó la importancia de garantizar condiciones seguras de movilidad para los habitantes jaliscienses y destacando que las carreteras son un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades.

“La conectividad es indispensable para que las familias puedan acceder a oportunidades de empleo, educación y servicios de salud. Es necesario atender esta problemática que afecta directamente la seguridad de quienes utilizan esta carretera”, señaló.

La diputada explicó que la Carretera Federal 70 constituye un corredor estratégico para las regiones Valles y Sierra Occidental de Jalisco, lo que facilita el traslado de mercancías, la actividad agrícola y comercial, además de ser una ruta clave para el turismo y las peregrinaciones hacia Talpa de Allende.

Explicó que por esta vía transitan diariamente productores, estudiantes, trabajadores y visitantes, y miles de peregrinos que recorren la tradicional Ruta del Peregrino cada año, por lo que las condiciones de la infraestructura impactan de manera directa en la movilidad de los locatarios.

Además de solicitar la intervención inmediata de la carretera, el acuerdo aprobado por el Congreso pide a la SICT informar sobre el calendario de cómo y cuándo se realizarán las obras previstas para atender las necesidades de mantenimiento y seguridad vial en este tramo federal.

Canales González consideró que la aprobación representa un avance importante para atender una demanda histórica de los habitantes de la región y de las autoridades federales para dar seguimiento a la problemática.

La legisladora afirmó que la rehabilitación de la Carretera Federal 70 contribuirá a mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad regional y favorecer el desarrollo económico de las comunidades que dependen de esta importante vía de comunicación.