Inician rehabilitación de avenida La Providencia en Tlajomulco

Una de las vialidades más utilizadas de la cabecera municipal de Tlajomulco será sometida a trabajos de rehabilitación. El gobierno municipal puso en marcha la primera etapa de intervención de la avenida La Providencia, una obra que contempla mejoras en la superficie de rodamiento y la señalización vial.

Los trabajos abarcarán alrededor de 670 metros lineales y contarán con una inversión de 1.5 millones de pesos provenientes de recursos municipales. La intervención busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para automovilistas y peatones que transitan diariamente por esta zona.

Durante el arranque de la obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la rehabilitación forma parte de una serie de acciones acordadas con habitantes del lugar y adelantó que el plan contempla intervenciones posteriores en otras calles y avenidas del sector, además de trabajos de limpieza y desazolve en un canal cercano.

Rehabilitación avenida Providencia Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

“Agradecer que nos reciban aquí en La Providencia. Venimos, efectivamente, a cumplir un compromiso, pero sobre todo a construir un plan de trabajo conjunto que nos permita seguir desdoblando esfuerzos y buscar alternativas para mejorar la zona. Vamos a realizar esta obra para rehabilitar principalmente el ingreso y posteriormente continuaremos trabajando en las demás calles y avenidas. No vamos a soltar este plan de trabajo y también vamos a entrarle al desazolve del canal”, señaló el alcalde.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que las labores irán más allá del bacheo tradicional e incluirán fresado, desbastado y reencarpetado en todo el circuito de La Providencia.

“Vamos a darle una remozada completa al circuito Providencia. Como pueden ver, esta vialidad ya requería una intervención más profunda y no solamente trabajos de bacheo. Vamos a realizar labores de fresado, desbastado y reencarpetado en todo el circuito, ya que es uno de los ingresos más utilizados de la zona y uno de los pocos accesos a la colonia. Además, ya revisamos la situación del canal y aprovecharemos nuestra presencia en el lugar para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento”, destacó el funcionario.

De acuerdo con la autoridad municipal, la obra busca agilizar los traslados, fortalecer la seguridad vial y mejorar la conectividad en una de las principales rutas de acceso a la colonia La Providencia.