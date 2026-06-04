Niñas y niños de DIF Guadalajara viven la emoción del futbol con el ‘Mundialito 2026’

Con porras, uniformes y mucho entusiasmo, más de 450 niñas y niños de los preescolares de DIF Guadalajara participaron en la inauguración del “Mundialito 2026”, un torneo infantil que busca fomentar el deporte, la convivencia y el trabajo en equipo entre las infancias.

La ceremonia inaugural se realizó en la Unidad Deportiva 37 Ciudad Tucson y fue encabezada por la presidenta de DIF Guadalajara, Gabriela Barragán, quien dio la tradicional patada inicial para marcar el arranque de los encuentros deportivos.

Durante su mensaje, Barragán destacó que el principal objetivo de la competencia no es ganar, sino fortalecer valores como el compañerismo y el juego limpio.

“En este torneo, lo más importante no es quién meta más goles, sino cómo jugamos en equipo. Los invito a vivir cada partido al máximo, a dar su mejor esfuerzo, y sobre todo, a defender con orgullo el juego limpio y el compañerismo”, expresó.

El torneo reúne a 44 equipos integrados por alumnas y alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Atención Infantil Comunitaria (CAIC), Centros de Desarrollo Educativo Infantil (CEDI) y Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) que forman parte del sistema DIF Guadalajara.

Como parte de la dinámica, cada equipo disputará dos partidos y todas las y los participantes recibirán una medalla conmemorativa en reconocimiento a su esfuerzo y participación.

Los equipos representan a ocho selecciones nacionales: México, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, España, Portugal e Italia, lo que añade un ambiente mundialista a la competencia.

Además, la presidenta de DIF Guadalajara entregó a las niñas y niños asistentes un libro para colorear, con el objetivo de incentivar su creatividad y complementar las actividades formativas del evento.

El “Mundialito 2026” surgió como una estrategia pedagógica y recreativa para fortalecer el desarrollo integral de las infancias mediante la actividad física, la sana convivencia y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas.

La iniciativa cobra especial relevancia al realizarse en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual Guadalajara será una de las ciudades sede, permitiendo que las y los participantes se sumen al ambiente futbolístico que ya comienza a vivirse en la ciudad.

Con este tipo de actividades, DIF Guadalajara busca generar espacios seguros, inclusivos y recreativos que contribuyan al bienestar y desarrollo de niñas y niños del municipio.