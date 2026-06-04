Dejan cadáver en Ojuelos; tenía sombrero con la leyenda “Viva México”

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En lo que podría considerarse una “marca” o mensaje de la mafia, este jueves apareció en la cabecera municipal de Ojuelos, Jalisco, el cadáver de un hombre que tenía puesto en la cabeza un gran sombrero de paja con la leyenda “Viva México”.

Además, el cuerpo estaba recargado sobre una barda que fue pintada por una administración municipal pasada con la frase “Ojuelos 2015-2018 un gobierno cerca de ti”.

Según información extraoficial, el occiso era de aproximadamente 40 años de edad; estaba ensangrentado y lleno de lodo y tenía huellas de tortura

Se especula que el fallecido fue dejado en dicho lugar por sujetos que iban en camionetas y huyeron hacia el estado de Zacatecas, el cual hace frontera con Ojuelos.

El dejar cadáveres con grandes sombreros de paja y la leyenda “Viva México” fue un suceso recurrente entre las mafias sinaloenses.

El caso debe ser indagado por la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.