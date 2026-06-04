Sinaloa y BC no han requerido información a Jalisco relacionada con homicidios con cerditos rosas

En las escenas de 5 asesinatos en Culiacán y Tecate han sido dejados peluches como el de Valeria. Pero aún no se puede relacionar dichos casos

Las fiscalías de Sinaloa y Baja California no han solicitado información a su similar de Jalisco en relación con los homicidios en cuya escena los sicarios han dejado cerditos de peluche en color rosa, iguales al que tenía en su regazo la influencer Valeria Márquez al ser asesinada cuando hacía una transmisión en vivo, el 13 de mayo de 2025 en su estética en el municipio de Zapopan.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo al respecto que se debe “tomar esto con mucho cuidado para no desviarnos y entretenernos en líneas que no nos van a llevar a nada. Sin embargo, es importante estar atentos por si alguien quiere distraer o llamar la atención”.

El titular del Ministerio Público en el estado consideró como “muy aventurado precisar que pudieran tener o no una relación” con el caso de la influencer.

El funcionario jalisciense fue cuestionado sobre el tema debido a que en fechas recientes han ocurrido en Culiacán, Sinaloa, y Tecate, Baja California, por lo menos cinco ejecuciones en donde los responsables han dejado en la escena del crimen un peluche como el de la joven jalisciense.

ESCENAS DEL CRIMEN CON CERDITOS ROSAS

En la lista de dichos casos, están el suscitado el día 28 de mayo pasado, cuando un hombre fue acribillado en las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna, de Culiacán, y el cometido el mismo día en la Colonia Miguel Hidalgo, también de Culiacán, en donde murió baleado un joven de aproximadamente 30 años a bordo de un carro Nissan Tsuru.

Además, en la misma ciudad, un adolescente de 16 años fue asesinado el 17 de mayo, en la Colonia Rubén Jaramillo, y el día 15, un estudiante de preparatoria, de 17 años de edad, fue ejecutado en el Fraccionamiento Infonavit Solidaridad.

El 30 de mayo, en la delegación Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, fue hallado sin vida, maniatado y con huellas de violencia, un joven de alrededor de 18 años. Cerca de su cadáver estaba un peluche en forma de cerdito, igual al de los otros cuatro asesinatos en Culiacán y al de Valeria Márquez en Zapopan.