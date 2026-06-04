Piden legisladores que no se desplace del Centro Histórico a personas en situación de calle

Brigadistas del DIF Guadalajara realizan recorridos nocturnos y ofrecen comida a las personas en situación de calle.

Se tiene que señalar que el gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco están aplicando previo al Mundial de Futbol, una “estrategia de limpieza social”, con el objetivo de “esconder” la pobreza y la situación de decenas de personas que viven en las calles del Centro Histórico, afirmó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos.

La legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Gobierno, Salvador Zamora y al Gobierno de Guadalajara, que se ponga fin a esos operativos que realizan la Comisaría de Seguridad Pública e inspectores municipales del Ayuntamiento tapatío.

Algunas personas en situación de calle suelen dormir en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara, así como en la zona peatonal de la calle Pedro Moreno, en Paseo Alcalde y en los portales de la calle Independencia. Sin embargo, hoy la gran mayoría se han desplazado al jardín botánico, frente al Antiguo Hospital Civil, otros al parque del Refugio y otros más a plaza Juárez, junto al parque Agua Azul.

El acuerdo recibió el voto favorable de todas las fuerzas políticas, en la primera de las dos sesiones realizadas este jueves en el Congreso local.

“Se propone hacer un exhorto al gobierno del estado y al Ayuntamiento de Guadalajara, así como a la Secretaría de Salud, para que eviten una política de ‘limpieza social’ en la ciudad, porque lo que están haciendo de recogerle a las personas sus enseres e irlas a dejar a los espacios más lejanos de la ciudad, para esconder la pobreza, pero sobre todo para esconder la violación a los derechos humanos de las personas, es una violación a sus garantías”, dijo Ochoa Ávalos.

En el acuerdo que se aprobó por los legisladores se solicitó a las autoridades que se respeten las garantías individuales de las personas sin hogar, personas migrantes, o individuos que presentan algún problema de salud mental o adicciones.

La legisladora de Morena pidió que se haga un censo multidimensional para conocer con certeza cuantas personas están en situación de calle y cuál es la situación vulnerable que los tiene ahí. Ahorita no hay datos precisos sobre el tema.

Se pide que el gobierno de Guadalajara habilite refugios sin tanta exigencia para su ingreso y que se abra una investigación para conocer si hubo violaciones a los derechos humanos de las personas.

El DIF Guadalajara negó que exista algún programa de “limpieza social” y que las brigadas del DIF trabajan bajo un enfoque humanitario y voluntario.

A las residentes de las calles del centro se les ofrece alimento, consultas médicas y un sitio para dormir en el Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Calle (Cadipsic).

Tras el recorrido que han hecho brigadistas del DIF, por las noches prácticamente ya no se observa a personas durmiendo en el piso o bajo los portales del primer cuadro de Guadalajara.