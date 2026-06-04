PAN y Morena frenan auditoría a Puerto Vallarta y rechazan revisar el gasto público municipal

Yussara Canales González La iniciativa fue rechazada por mayoría en el Congreso de Jalisco.

La posibilidad de realizar una auditoría especial al Ayuntamiento de Puerto Vallarta quedó descartada luego de que el Congreso de Jalisco rechazó una propuesta que planteaba revisar el ejercicio del gasto público municipal y dar seguimiento a diversas investigaciones relacionadas con el manejo de recursos.

La iniciativa fue presentada por la diputada vallartense Yussara Canales González, quien buscaba que la Auditoría Superior del Estado, la Unidad de Vigilancia y el Órgano Interno de Control del municipio realizaran una revisión detallada de las finanzas y de posibles irregularidades administrativas.

La legisladora también propuso solicitar información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre el estado de las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos y otros señalamientos vinculados con la administración municipal.

Sin embargo, la propuesta no avanzó. En la votación del Pleno obtuvo 20 votos en contra de legisladores de Morena, PAN, PT, Hagamos y Futuro, mientras que recibió 13 votos a favor de diputados de Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde.

Tras el resultado, Canales González cuestionó que algunos legisladores hablen constantemente de transparencia y rendición de cuentas, pero rechacen mecanismos de fiscalización cuando se trata de revisar el destino de recursos públicos en Puerto Vallarta.

Durante su intervención en tribuna, la diputada sostuvo que la transparencia debe aplicarse de la misma manera para todos los municipios y recordó que en la misma sesión respaldó una propuesta impulsada por una legisladora de Morena para solicitar información sobre los criterios técnicos, financieros y presupuestales utilizados en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Guadalajara.

La representante de Puerto Vallarta afirmó que apoyó esa petición porque considera que el acceso a la información y la rendición de cuentas no deben depender de colores partidistas ni de intereses políticos.

Canales señaló que existe una contradicción entre exigir transparencia para algunos gobiernos municipales y rechazar revisiones similares en otros casos. También cuestionó el interés de algunos legisladores por encabezar espacios relacionados con la vigilancia y fiscalización mientras votan en contra de herramientas para supervisar el uso de recursos públicos.

La diputada explicó que la propuesta surgió a partir de inquietudes ciudadanas relacionadas con temas como el manejo del dinero público, los servicios municipales, la recolección de basura, el suministro de agua potable, la seguridad y diversos señalamientos que, a su juicio, ameritaban una revisión institucional.

Además, destacó que tanto ella como su compañero de bancada respaldaron la auditoría pese a que el gobierno municipal de Puerto Vallarta es encabezado por un alcalde emanado del Partido Verde, al considerar que la transparencia debe aplicarse sin excepciones.

La iniciativa pretendía que las autoridades competentes revisaran el ejercicio del gasto público municipal, posibles irregularidades administrativas y el avance de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos. No obstante, la mayoría legislativa cerró la puerta a esa revisión.

Al final, Yussara Canales aseguró que continuará impulsando acciones enfocadas en la rendición de cuentas y la supervisión del uso de recursos públicos en los municipios de Jalisco, al considerar que la transparencia debe reflejarse en las decisiones que se toman dentro del Congreso y no solo en los discursos.