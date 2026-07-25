Sonrisas del Campo abre sus puertas para acercar a la niñez al origen de los alimentos

Inaugura SADER Jalisco el pabellón infantil Sonrisas del Campo

Con la intención de que las nuevas generaciones conozcan de cerca cómo se producen los alimentos y comprendan la importancia del campo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Jalisco inauguró el pabellón infantil “Sonrisas del Campo” durante el arranque de la Feria de Lagos de Moreno.

Este espacio fue diseñado para niñas y niños de entre 4 y 13 años, quienes podrán aprender de manera interactiva sobre la producción agrícola, pecuaria y pesquera del estado, además de fortalecer la conciencia sobre la alimentación y reconocer el trabajo que realizan las y los productores.

Recorrido para descubrir el campo

Durante la inauguración, el titular de la SADER Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó que el proyecto busca despertar el interés de las infancias por las actividades agropecuarias desde temprana edad.

Explicó que el objetivo es que cada vez más niñas, niños y jóvenes se involucren con el sector, por lo que adelantó que el programa tiene la intención de replicarse en las 12 regiones del estado.

El pabellón está dividido en cinco áreas temáticas: el origen de los alimentos, científicos de la leche, mi primer huerto, guardianes de los polinizadores y tecnología del campo.

Al finalizar cada actividad, las y los participantes reciben un sello en un pasaporte infantil que posteriormente podrán canjear por un distintivo al concluir todo el recorrido.

Tecnología para aprender jugando

Además de las actividades prácticas, “Sonrisas del Campo” incorpora herramientas tecnológicas para hacer más atractiva la experiencia.

El coordinador de Alianzas de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (Plai), Jorge Vargas, explicó que las y los asistentes podrán participar en 12 experiencias inmersivas, recorrer invernaderos mediante realidad virtual y utilizar simuladores de drones para conocer cómo se monitorean las parcelas agrícolas.

Señaló que estas herramientas permiten acercar la innovación al sector agroalimentario de una forma divertida, segura y fácil de entender para las nuevas generaciones.

Espacio educativo

El presidente municipal de Lagos de Moreno, Edgar Alfredo González Chávez, consideró que la incorporación del pabellón fortalece el carácter familiar y educativo de la feria, que además ofrece actividades culturales, espectáculos gratuitos, exposiciones ganaderas y espacios de convivencia.

Destacó que las niñas y niños podrán realizar actividades como ordeñar, elaborar queso, sembrar una semilla y llevarla a casa, además de interactuar con tecnologías como drones y realidad virtual.

Afirmó que acercar a la infancia al campo significa formar a quienes en el futuro podrían convertirse en productores, emprendedores o científicos agroalimentarios.

Visitantes

La Feria de Lagos de Moreno 2026 prevé recibir a más de 300 mil visitantes, consolidándose como una de las celebraciones regionales más importantes de Jalisco y como un impulso para el desarrollo económico, turístico y agropecuario de la región Altos Norte.

Al corte de listón también asistieron Salvador Espinosa Hernández, director de Desarrollo Rural del municipio; Julián Hernández Crisanto, jefe de Gabinete; Valentín Serrano, director general de Competitividad Agroalimentaria de la SADER, y Brenda Hernández Ascencio, directora de Promoción Comercial de la dependencia.