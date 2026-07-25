Guadalajara impulsa el primer Laboratorio de Liderazgos Ciudadanos para fortalecer la participación comunitaria

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y promover la construcción de comunidades más organizadas, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Cuidamos Guadalajara, inició el primer Laboratorio de Liderazgos Ciudadanos, un espacio de formación enfocado en desarrollar habilidades de liderazgo, colaboración e inteligencia colectiva entre las y los habitantes del municipio.

Laboratorio de Liderazgos Ciudadanos

El coordinador general de Cuidamos Guadalajara, Marco Ocegueda, explicó que este laboratorio forma parte de la estrategia municipal para fomentar la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, mediante procesos de capacitación que permitan a las personas involucrarse de manera más efectiva en la solución de los desafíos que enfrentan sus comunidades.

El funcionario destacó que el programa busca dotar a las y los participantes de herramientas para fortalecer el liderazgo comunitario, impulsar la colaboración entre vecinos y generar procesos de organización que permitan construir soluciones colectivas a las problemáticas de la ciudad.

Como parte del proyecto, el laboratorio contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartirán experiencias, metodologías y buenas prácticas en materia de organización social y desarrollo comunitario. Entre los ponentes habrá representantes de una red internacional de trabajo colaborativo con participantes de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y España, quienes impartirán sesiones tanto presenciales como virtuales.

Marco Ocegueda señaló que esta primera edición funcionará como un programa piloto, con la intención de consolidar el laboratorio como un espacio permanente de formación ciudadana que se realice de manera semestral y permita ampliar el alcance de la estrategia.

La convocatoria reunió principalmente a liderazgos vecinales que ya participan activamente en sus colonias, aunque también abrió la puerta a personas interesadas en fortalecer sus capacidades para involucrarse en la vida comunitaria y contribuir al desarrollo de sus entornos.

Laboratorio de Liderazgos Ciudadanos

Durante las sesiones, las y los participantes desarrollarán habilidades para analizar la realidad de sus comunidades, identificar necesidades prioritarias, diseñar estrategias de colaboración y fortalecer la toma de decisiones desde el ámbito ciudadano, con un enfoque basado en el trabajo conjunto y la participación activa.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Guadalajara busca consolidar una red de liderazgos comunitarios que contribuya a fortalecer el tejido social y a generar soluciones construidas desde la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de las y los tapatíos.